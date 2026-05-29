ASSE : Que doit changer Montanier dans sa compo à Nice ?

L’entraîneur de l’ASSE devrait procéder à un réajustement tactique, notamment en attaque contre l’OGC Nice, ce vendredi (20h45), car son équipe n’a marqué aucun but en deux matchs de barrages.

ASSE : Une attaque en panne sèche !

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L’ASSE est en panne sèche offensivement pendant les barrages pour la montée en Ligue 1. Elle n’a pas marqué de but contre Rodez AF (0-0), lors du play-off 2. Elle avait arraché la qualification aux tirs au but. Lors du barrage aller contre l’OGC Nice, la rencontre s’est encore soldée par un décevant (0-0) à Geoffroy-Guichard.

Le trio offensif, composé de Zuriko Davitashvili, Lucas Stassin et Irvin Cardona, est resté muet contre les Ruthénois puis face aux Niçois. Même Joshua Duffus, titulaire contre RAF et entré en jeu (à la 67e minute) contre le Gym, n’a pas trouvé la faille.

AS Saint-Etienne : Comment trouver la faille à Nice ?

Pour le barrage retour à l’Allianz Riviera, l’AS Saint-Etienne doit évidemment marquer pour espérer remporter le match décisif. Philippe Montanier devra alors trouver la meilleure combinaison offensive possible pour débloquer la rencontre.

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Cependant, il n’a pas d’autres attaquants supplémentaires dans son effectif. En revanche, une animation offensive différente avec les mêmes hommes pourrait être la clé.

La compo probable de l’ASSE contre l’OGC Nice :

Gardien : G. Larsonneur

Défenseurs : K. Pedro, M. Bernauer, Le Cardinal, B. Old

Milieux : A. Kanté, L. Gadegbeku, A. Boakye

Attaquants : I. Cardona, L. Stassin, Z. Davitashvili

Remplaçants : B. Maubleu, E. Annan, D. Appiah, J. Ferreira, M. Nadé, F. Tardieu, A. Moueffek, I. Miladinovic, J. Duffus, S. Stojkovic, M. Toty