Mercato PSG : C’est confirmé, une machine à but en route pour Paris  

Ça se bouscule pour le jeune crack Aleksey Batrakov. Les dirigeants du PSG accélèrent les pourparlers ces dernières semaines.

Mercato PSG : Luis Campos traque Aleksey Batrakov

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Le PSG va s’offrir de nouvelles pépites cet été. Et cette fois, le club parisien vise un jeune talent russe : Aleksey Batrakov. À 20 ans, le milieu offensif du Lokomotiv Moscou se rapproche peu à peu de Paris dans un dossier estimé à 20 millions d’euros.

Paris veut renforcer son animation offensive cet été. Le profil de Batrakov plaît en interne. Capable d’évoluer en numéro dix comme sur le flanc droit, l’international russe séduit autant Luis Enrique que Luis Campos. Sous contrat avec le Lokomotiv Moscou jusqu’en 2029, le joueur met tout le monde d’accord en Russie. Cette saison, il a fait trembler les filets 13 fois et servi 10 offrandes.

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Depuis plusieurs semaines, le Paris SG fait le forcing pour le déloger. D’après les révélations de PSG Inside Actu, des discussions officielles ont commencé entre le clan du joueur et les dirigeants parisiens après une longue phase de contacts indirects.

Le champion d’Europe considère ce recrutement comme prioritaire pour le mercato à venir. Luis Campos suit Batrakov depuis des mois et souhaite maintenant avancer rapidement afin de prendre de vitesse les autres prétendants. Car la concurrence existe. Plusieurs clubs anglais surveillent aussi le milieu offensif russe avec attention.

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Malgré cela, Paris garde une avance importante. Le projet sportif du PSG attire fortement le joueur. Cette tendance renforce l’optimisme parisien dans ce dossier. Pour le moment, le deal n’est pas encore scellé. Mais en coulisses, Paris pousse de plus en plus fort. Et sauf retournement de situation, Aleksey Batrakov pourrait bien devenir l’une des premières recrues estivales du club de la capitale.