Mercato : Le RC Lens prépare un coup malin à faible coût !

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, le RC Lens accélère déjà sur son mercato estival. Pour renforcer son secteur défensif, les Sang et Or suivent de près Giulian Biancone passé par l’AS Monaco et désormais installé en Grèce.

Mercato RC Lens : Giulian Biancone dans le viseur des Sang et Or

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Le RC Lens prépare activement son retour sur la scène européenne. Malgré une stratégie financière prudente, le club artésien avance sur plusieurs dossiers ciblés afin de renforcer l’effectif de Pierre Sage pour la saison prochaine. En défense, une piste prend de l’épaisseur ces derniers jours, celle de Giulian Biancone.

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Selon les informations du Parisien, le défenseur de l’Olympiakos figure en bonne place sur les tablettes lensoises. Formé à l’AS Monaco, le joueur de 26 ans possède un profil apprécié par les dirigeants nordistes. Passé également par Troyes, le Cercle Bruges et Nottingham Forest, il dispose déjà d’une solide expérience du haut niveau européen.

Cette saison, Giulian Biancone a disputé 27 rencontres toutes compétitions confondues avec le club grec pour deux buts, dont sept matchs de Ligue des champions face notamment au Real Madrid et à Arsenal. Utilisé de manière régulière sans être un titulaire indiscutable, le défenseur français n’a débuté que quinze rencontres avec l’Olympiakos.

Lens anticipe l’après Malang Sarr

Son manque du temps de jeu pousse le joueur à réfléchir à son avenir malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2027. Le RC Lens suit donc attentivement ce dossier afin d’apporter davantage de profondeur à son arrière-garde avant une saison qui s’annonce intense entre Ligue 1 et Ligue des champions. Le chantier défensif devient d’ailleurs une priorité pour Jean-Louis Leca.

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Après les départs déjà actés d’Adrien Thomasson et de Wesley Saïd, les Sang et Or devraient également enregistrer celui de Malang Sarr dans les prochaines semaines. Estimé à environ 2,5 millions d’euros par Transfermarkt, Giulian Biancone représente une option accessible pour Lens.