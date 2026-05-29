Mercato Stade Rennais : Un prétendant débarque pour Ludovic Blas

Les dirigeants du RC Lens visent un joli coup au Stade Rennais en vue du prochain mercato estival. Les négociations pourraient bientôt débuter pour le transfert de Ludovic Blas.

Mercato Stade Rennais : Le RC Lens lorgne Ludovic Blas

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Le RC Lens prépare déjà son mercato et veut piocher au Stade Rennais. Et un nom est déjà coché : Ludovic Blas. Le club artésien veut muscler son effectif avant son retour sur la scène européenne. Le coach Pierre Sage, lui, réclame plus de solutions, plus de concurrence. Cette saison, le banc lensois a souvent montré ses limites.

Selon 433foot.fr, les Sang et Or surveillent de près la situation de l’ancien joueur du FC Nantes. Ludovic Blas est sur la liste des départs cet été. Les dirigeants du Stade Rennais attendent des offres alléchantes pour le céder. Le milieu offensif a paraphé un bail jusqu’en juin 2027. En Ligue 1, il a signé une saison correcte. Bilan : cinq buts et quatre passes décisives en 32 rencontres.

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Depuis son arrivée en Bretagne, Ludovic Blas garde des statistiques solides. En trois saisons sous les couleurs rennaises, il a claqué 18 pions et servi 15 offrandes en 108 matchs toutes compétitions confondues. Il pourrait compenser le vide laissé par Adrien Thomasson au Racing Club de Lens. Ce dernier s’est engagé avec Rennes.

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Mais le RC Lens peut-il vraiment boucler ce dossier ? Car au-delà du niveau du joueur, l’aspect financier risque de refroidir les dirigeants nordistes. Et ce n’est pas tout. Les relations entre Lens et Rennes ne traversent pas leur période la plus sereine, ce qui pourrait compliquer davantage les discussions.