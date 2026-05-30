PSG-Arsenal : Enorme surprise chez les Gunners

‎Le PSG et Arsenal retiennent leur souffle avant la finale de Ligue des Champions à Budapest. À quelques heures du choc, Mikel Arteta a annoncé une surprise de dernière minute dans son groupe.

‎‎PSG-Arsenal : Jurriën Timber, le pari inattendu d’Arteta

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‎Dans les grandes soirées européennes, certains choix ressemblent à des coups de poker. Celui de Mikel Arteta pourrait entrer dans cette catégorie. Éloigné des terrains depuis le 14 mars après une blessure à la cheville, Jurriën Timber semblait destiné à regarder cette finale depuis le banc, voire depuis les tribunes. Pourtant, le technicien espagnol a surpris tout le monde.

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‎En conférence de presse, le coach d’Arsenal a balayé les doutes avec une déclaration qui a immédiatement fait parler : « Jurriën Timber est-il apte à démarrer demain ? Oui, il est apte. Et Noni aussi. Le seul qui ne l’est pas est Ben White », a-t-il annoncé. Une phrase courte, mais suffisamment forte pour provoquer une onde de curiosité autour des Gunners.

‎Un retour risqué mais calculé face au Paris SG

‎Faire confiance à un joueur absent depuis plus de deux mois pour un rendez-vous aussi immense n’a rien d’anodin. Timber n’a plus disputé la moindre rencontre depuis sa sortie prématurée à la 38e minute en mars. Pourtant, son profil défensif, sa lecture du jeu et sa qualité dans les transitions pourraient offrir à Arsenal une arme supplémentaire contre les accélérations parisiennes.

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‎Cette décision intervient aussi dans un contexte particulier. Ben White n’est pas disponible, tandis que Cristhian Mosquera a dû assurer l’intérim. Arteta semble donc prêt à miser sur l’expérience et le tempérament du Néerlandais plutôt que sur une solution de secours. Un choix qui en dit long sur la confiance accordée au défenseur.

‎Hakimi contre Timber, le duel inattendu

‎L’histoire devient encore plus captivante lorsqu’on observe le couloir opposé. Du côté parisien, Achraf Hakimi pourrait lui aussi retrouver sa place après une gêne musculaire qui l’a privé des dernières semaines de compétition.

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‎Si Luis Enrique et Mikel Arteta décident d’aligner leurs latéraux revenus de blessure, le duel pourrait rapidement devenir l’un des grands feuilletons tactiques de cette confrontation. Dans une finale, les héros surgissent parfois là où personne ne les attendait. Arsenal semble prêt à tenter ce pari.