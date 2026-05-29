PSG Mercato: 120M€, l’Atlético crie au scandale pour Alvarez

L’Atlético Madrid en a marre des rumeurs autour de son attaquant Julian Alvarez. Alors que les médias annoncent une folie du PSG pour le buteur de 26 ans, le club espagnol a poussé un énorme coup de gueule sur ce dossier.

Mercato : Le PSG passe à l’offensive pour Julian Alvarez

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Deux ans après son arrivée en fanfare en provenance de Manchester City, Julian Alvarez s’apprête déjà à quitter les rangs de l’Atlético Madrid lors du prochain mercato estival. Placé dans le collimateur du FC Barcelone, du Paris Saint-Germain et d’Arsenal, l’international argentin est sans aucun doute un des joueurs à suivre sur le marché des transferts qui approche à grands pas.

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Désireux d’attirer un numéro 9 de calibre mondial, le Paris SG est intéressé par Julian Alvarez et devrait faire une offre pour le recruter. Ces dernières heures, le journaliste Inaki Villalon De Linos a révélé sur le plateau de la célèbre émission El Chiringuito que Luis Campos aurait formulé une proposition ferme de 120 millions d’euros plus deux joueurs de Luis Enrique en échange des services d’Alvarez.

La source espagnole ajoute même que le protégé de Diego Simeone devrait être aligné sur le même salaire qu’Ousmane Dembélé, soit 22 millions d’euros nets par saison, en cas d’accord. À l’étranger, Sky Sport Allemagne indique que le Barça se montre optimiste concernant la signature du numéro 9 des Colchoneros. Avec les départs de Robert Lewandowski et Marcus Rashford, les Blaugranas vont économiser près de 40 millions d’euros en salaire. Ce qui rend possible le recrutement de l’Argentin cet été.

« Il y a suffisamment d’argent disponible », peut-on en entendre en Catalogne. Face à autant d’emballement autour de l’avenir de son joueur, l’Atlético Madrid est sorti du silence pour crier son raz le bol.

« Nous en avons assez de ce harcèlement et de ces mensonges »

Les dirigeants de l’Atlético Madrid ne cachent plus leur colère face aux rumeurs qui circulent sur l’avenir de Julian Alvarez, courtisé par de nombreux cadors, dont le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. À un peu plus de deux semaines de l’ouverture du mercato estival, le club madrilène annonce que son joueur n’est pas à vendre.

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Auteur de 20 buts et 9 passes décisives en 49 matchs toutes compétitions confondues, le natif de Calchin est encore sous contrat jusqu’en juin 2030 avec le club espagnol qui n’a aucune intention de se séparer de lui cet été.

« Julian n’est pas à vendre », indique une source de l’Atlético à Marca. Contrairement aux rumeurs, l’ancien club d’Antoine Griezmann indique qu’aucun contact formel ou informel n’a eu lieu avec le FC Barcelone, qui fait d’Alvarez sa priorité pour remplacer Robert Lewandowski.

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« Aucune offre pour notre joueur, aucune réunion », calment les pensionnaires du Riyadh Air Metropolitano. Les Colchoneros affichent surtout une grande exaspération sur tous les bruits autour de son buteur depuis plusieurs mois alors que le mercato d’été ouvrira ses portes dans un mois en Espagne.

« Nous en avons assez de ces mois de mensonges, de demi-vérités, de harcèlement de nos joueurs en zones mixtes et de questions absurdes qui font partie d’une campagne préméditée », poursuit une voix du club auprès de Marca.

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L’Atlético Madrid se dit d’ailleurs confiant sur ses chances de conserver son joueur. Mais le mercato n’a pas encore officiellement ouvert ses portes et ce feuilleton est loin d’être terminé.