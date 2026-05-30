Mercato PSG : Leipzig sonne déjà la fin pour Yan Diomandé !

Révélation de la saison en Bundesliga, Yan Diomandé est à l’heure actuelle l’un des jeunes talents les plus sollicités sur le marché des transferts. Alors que le PSG et plusieurs grands clubs européens sont prêts à faire des folies pour recruter l’ailier de 19 ans, le RB Leipzig a arrêté une décision forte pour son avenir.

Mercato PSG : Luis Campos se positionne pour Yan Diomandé

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Auteur de prestations remarquées avec le RB Leipzig, Yan Diomandé suscite l’intérêt de plusieurs grands clubs européens. Depuis plusieurs semaines, son nom est notamment associé au Paris Saint-Germain, qui pourrait perdre Bradley Barcola et été. Un intérêt désormais confirmé par le spécialiste mercato Fabrizio Romano.

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En effet, selon le journaliste italien, Luis Campos aurait déjà entamé des discussions avec l’entourage de l’international ivoirien en vue d’un potentiel transfert lors du prochain mercato d’été. En cas de départ dans le secteur offensif, le conseiller sportif du PSG pourrait accélérer dans ce dossier qui s’annonce très coûteux.

La direction du RB Leipzig réclamant au moins 100 millions d’euros pour céder Yan Diomandé, qui fait rêver Liverpool pour assurer la succession de Mohamed Salah. Cependant, le club allemand ne semble pas particulièrement chaud à l’idée de se séparer de son numéro 49.

Le RB Leipzig ferme la porte pour Yan Diomandé

Après avoir officialisé le départ de Mohamed Salah, les dirigeants de Liverpool font pression sur le RB Leipzig pour recruter Yan Diomandé, perçu à Anfield comme le digne héritier de la star égyptienne sur le flanc droit de l’attaque. Le natif d’Abidjan serait charmé par cette destination, mais rien n’est encore fait dans ce dossier.

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D’autant que le PSG et Manchester City tentent aussi de convaincre le jeune compatriote de Didier Drogba. Selon Florian Plettenberg, le club parisien et les Citizens auraient déjà entamé des discussions pour recruter Diomandé.

« En coulisses, Liverpool fait pression pour conclure rapidement un accord avec Yan Diomandé. Ce jeune talent de 19 ans reste l’une de leurs priorités. Le Paris Saint-Germain et Manchester City suivent de près la situation et ont déjà entamé des discussions. Aucun accord n’a encore été trouvé avec un club. Le RB Leipzig souhaite toujours prolonger son contrat et augmenter son salaire », explique le journaliste allemand.

Sous contrat jusqu’en 2030 avec le RB Leipzig, qui ne désespère pas de le prolonger, Diomandé sera donc l’une des attractions du mercato estival. D’après les informations de TEAMtalk, le RBL veut à tout prix conserver Yan Diomandé cet été.

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Le pensionnaire de la Bundesliga voudrait miser sur lui pour l’avenir et possiblement en tirer un plus gros chèque alors que sa valeur atteint déjà les 100 millions d’euros.