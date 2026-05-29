PSG – Arsenal : Luis Enrique répond au défi de Mikel Arteta

Lors de la célébration du titre de Champion de Premier League, Mikel Arteta, coach d’Arsenal, a promis de gagner la Ligue des Champions face au PSG ce samedi à Budapest. Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a répondu à cette sortie fracassante de son homologue des Gunners.

Mikel Arteta à Luis Enrique : « Samedi, nous allons être Champions d’Europe ! »

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Champion d’Europe en titre, le Paris Saint-Germain va tenter de réaliser le back to back ce samedi à la Puskas Arena de Budapest, en Hongrie, face à Arsenal en finale de Ligue des Champions. Mais les Parisiens vont devoir se méfier des Gunners qui viennent de remporter la Premier League.

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Gonflés à bloc après ce succès que leurs supporters attendaient depuis vingt-deux ans, les Anglais veulent réaliser le doublé en gagnant la Champions League contre le PSG. Lors des célébrations du titre national, Mikel Arteta s’est d’ailleurs fendu d’une déclaration qui fait couler beaucoup d’encre.

Dans la ferveur de la fête, le manager du club londonien a notamment lancé à ses joueurs : « samedi, nous allons être Champions d’Europe ! » Le technicien espagnol a réitéré cette énorme confiance lors de sa conférence de presse d’avant-match, ce samedi après-midi en Hongrie.

« Le PSG est-il favori ? Ils défendent leur titre, ils étaient donc les derniers à avoir le droit de le soulever. Ils sont les champions en titre et nous sommes là pour leur prendre leur titre », a annoncé Mikel Arteta. Dans le même exercice, Luis Enrique a été interrogé sur les propos de son compatriote.

Luis Enrique à Arteta : « On verra demain qui sera le meilleur »

Après avoir éliminé successivement Chelsea, Liverpool et le Bayern Munich sur son chemin, le Paris Saint-Germain va disputer une deuxième finale de Ligue des Champions de suite.

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Après avoir brillamment remporté la première face à l’Inter Milan (5-0) l’année dernière, les hommes de Luis Enrique rêvent de rentrer dans l’histoire avec un nouveau titre, mais sans toutefois minimiser son adversaire, remonté à bloc pour remporter sa première étoile.

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Interrogé sur la sortie forte de son homologue Mikel Arteta concernant l’issue de cette rencontre tant attendue, le coach du Paris SG a notamment répondu : « il n’y a de motivation supérieure que de jouer la finale de la Ligue des Champions. On verra demain qui sera le meilleur. Je reste concentré sur ce qui est positif pour mon équipe et montrer notre meilleur niveau demain. »