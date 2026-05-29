Mercato OL : Une décision rapide tombe pour deux attaquants

Les premières tendances se dessinent pour deux jeunes attaquants de l’OL, de retour de prêt. Vont-ils repartir en prêt ou seront-ils réintégrés dans le groupe lyonnais ?

Mercato : Plusieurs retours de prêt à l’OL

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À la reprise, le 29 juin, l’OL va accueillir plusieurs joueurs que le club avait prêtés la saison dernière. Les options d’achat de Duje Caleta-car et de Mahamadou Diawara n’ont pas été levées par la Real Sociedad (Espagne) et le Royal Antwerp (Belgique). Le transfert définitif de Matt Turner à New England Revolution (MLS) n’est pas non plus validé encore.

Prêtés sans option d’achat, Enzo Molebe (Montpellier HSC), Alejandro Gomes Rodriguez (FC Annecy), Paul Akouokou (Real Saragosse) et Justin Bengui (RWDM Brussels) sont également rentrés à Lyon.

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L’Olympique Lyonnais devra prendra une décision pour chacun de ces joueurs indésirables ou en manque de temps de jeu. Certains pourraient faire l’objet d’un transfert direct pendant le mercato d’été, tandis que d’autres repartiront en prêt.

Lyon : Molebe et Gomes Rodriguez réintégrés dans le groupe à la reprise

À un peu plus de deux semaines de l’ouverture officielle du mercato estival (15 juin), l’avenir d’Enzo Molebe (18 ans) et d’Alejandro Gomes Rodriguez (18 ans) se dégage. Selon les informations du site spécialisé Olympique-et-lyonnais, ils seront réintégrés dans le groupe de Paulo Fonseca, lors de la reprise des entraînements, dans un mois.

La Direction de l’OL se penchera ensuite sur la question de leur futur, avant la fermeture du mercato, le 1er septembre 2026.

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Pour rappel, les deux jeunes avant-centres avaient été prêtés en Ligue 2, en février 2026, afin de leur permettre d’engranger du temps de jeu et de s’aguerrir à un niveau professionnel.