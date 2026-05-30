Mercato LOSC : Lille annonce une prestigieuse signature

Le LOSC annonce une signature officielle, ce vendredi 29 mai, soit quatre jours après le départ de Bruno Genesio de Lille.

Mercato : Le LOSC prolonge son contrat avec Blåkläder jusqu’en 2028

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Le LOSC cherche un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, à la suite du départ de Bruno Genesio. En fin de contrat à Lille en juin, ce dernier a été laissé libre. Son contrat de deux saisons n’a pas été renouvelé. Le club nordiste a officialisé le départ du technicien français, lundi dernier.

C’est donc un nouveau coach qui va conduire les Dogues en Ligue des champions la saison prochaine, car Bruno Genesio a qualifié les Lillois pour la C1, en finissant à la troisième place de Ligue 1. Le nom de Davide Ancelotti, le fils de Carlos Ancelotti, circule dans le Nord.

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Dans l’attente d’un nouveau technicien, le club présidé par Olivier Létang a annoncé la prolongation de son engagement avec un partenaire « devenu Premium du LOSC ». Un contrat de deux ans a été signée.

« Associé du LOSC depuis 2022, Blåkläder renouvelle son engagement avec le Club. La marque suédoise, experte en vêtements de travail est désormais partenaire Officiel du LOSC jusqu’à la fin de la saison 2027-2028 », a communiqué le club.

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« Le contrat prévoit notamment une visibilité de la marque à la Decathlon Arena – Stade Pierre Mauroy, entre autres activations digitales. Le LOSC remercie Blåkläder pour sa fidélité à ses côtés depuis déjà 4 saisons, ainsi que pour sa confiance dans son projet », a souligné Lille ensuite.