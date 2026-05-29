Mercato FC Nantes : Gros rebondissement pour un indésirable

Nicolas Cozza a quitté le FC Nantes et a pris la direction de l’Allemagne. Mais son club a rompu son bail.

Mercato FC Nantes : L’avenir de Nicolas Cozza est scellé

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C’est le rebondissement de l’été pour Nicolas Cozza. Le défenseur de 27 ans se retrouve soudainement maître de son destin. Alors que le FC Nantes est relégué en deuxième division, son prêt de deux saisons chez les Canaris s’achève.

L’ancien Montpelliérain a d’ailleurs fait ses adieux aux supporters sur ses réseaux sociaux et devrait faire son retour en Allemagne. Mais Wolfsburg change radicalement ses plans. Le club allemand, lui aussi relégué à l’échelon inférieur, a annoncé ce jeudi une décision totalement inattendue : libérer le Français de sa dernière année de contrat.

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Nicolas Cozza ne retournera pas en Allemagne. Cette rupture à l’amiable transforme ainsi un simple retour de prêt en une opportunité en or sur le marché des transferts. Les Kita ne veulent pas non plus le garder à cause de la descente en Ligue 2.

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Ses prestations solides dans l’axe de la défense en fin de saison ont marqué les esprits. Nicolas Cozza est désormais libre de tout contrat. Il peut s’engager gratuitement dans l’équipe de son choix dès cet été. Les recruteurs ne devraient pas tarder à se bousculer pour sauter sur l’occasion. C’est une aubaine.