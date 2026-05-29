Coup de théâtre à l’OM : L’arrivée de Genesio chamboulée !

L’OM avançait sereinement pour signer Bruno Genesio cet été. Sauf que l’entraîneur lyonnais semble finalement prendre une tout autre direction. Le Paris FC sort le grand jeu.

Mercato OM : Paris FC lance un dernier assaut pour Genesio

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Bruno Genesio se retrouve, malgré lui, au cœur d’un duel inattendu. L’entraîneur français de 59 ans est libre de tout contrat suite à son départ du LOSC. Il est présenté comme le favori pour remplacer Habib Beye sur le banc de l’Olympique de Marseille. Les négociations entre les deux parties sont à un stade très avancé.

Le président Stéphane Richard a personnellement échangé avec l’ancien coach de Lillois afin de le convaincre de signer. Cette approche de la direction marseillaise ne le laisse insensible. Au point où Bruno Genesio est attendu « dans les prochains jours » à Marseille. Mais son arrivée est aujourd’hui mis à mal par le Paris FC.

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Des sources contactées par Foot sur 7 assurent que le club de la capitale a lancé une offensive de dernière minute pour tenter de devancer l’OM. Les dirigeants du PFC voient en Bruno Genesio l’homme capable d’incarner leurs ambitions.

Un temps de réflexion avant de trancher

Les Parisiens ambitionnent de le recruter afin de succéder à un Antoine Kombouaré sur le départ. Les échanges devraient s’accélèrent en interne. Cette manœuvre de sabotage place le natif de Lyon face à un choix décisif. Va-t-il privilégier l’OM ou se laisser séduire par les avances du Paris FC ?

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Bruno Genesio est actuellement en phase de réflexion. Même si l’OM dispose d’une longueur d’avance, cette offensive parisienne jette un froid glacial sur le dossier. Le technicien lyonnais prend le temps d’analyser minutieusement ces différentes propositions avant de trancher.