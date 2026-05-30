Mercato OM : Les futures recrues reçoivent un message fort

‎L’OM prépare déjà les contours de son prochain chantier sportif et le message adressé aux futurs renforts est sans ambiguïté. Entre contraintes financières et volonté de reconstruire une identité forte, Marseille veut désormais recruter des joueurs capables de faire vibrer le Vélodrome autant par leur engagement que par leur talent.

‎Mercato OM : Marseille prépare un virage dans son recrutement

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L’été ne s’annonce pas comme une simple période de retouches cosmétiques à Marseille. Le club phocéen doit composer avec une réalité économique exigeante, notamment à l’approche de son passage devant la DNCG. Pour retrouver un équilibre, plusieurs départs majeurs sont envisagés, avec des cadres comme Mason Greenwood, Leonardo Balerdi ou encore Pierre Emerick-Aubameyang régulièrement annoncés dans les discussions du marché.

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‎Mais vendre ne suffit jamais. Encore faut-il reconstruire avec cohérence. C’est précisément sur ce point que Grégory Lorenzi, nouveau directeur sportif de l’OM, a voulu poser les bases d’une nouvelle méthode. Dans une déclaration relayée après son entretien accordé à L’Équipe, le dirigeant marseillais a donné une indication précieuse sur les profils désormais recherchés.

‎Le message fort envoyé aux futures recrues

‎« Il va falloir être un petit peu plus inventif dans le recrutement. Je privilégie le collectif », affirme Grégory Lorenzi. Une phrase qui résume à elle seule un changement de philosophie. Marseille semble vouloir s’éloigner d’un recrutement guidé uniquement par les grands noms ou les coups médiatiques.

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‎Le dirigeant va même plus loin dans sa vision : « Il va falloir réussir à aller chercher des joueurs capables de créer une connexion, une identité. Des joueurs qui vont se battre sur le terrain, et auxquels les supporters vont pouvoir s’identifier ». Une déclaration forte qui ressemble presque à un avertissement pour les futurs arrivants : au Vélodrome, le talent seul ne suffira plus.

‎Une identité marseillaise à reconstruire

‎Cette orientation n’a rien d’anodin. Depuis plusieurs saisons, Marseille alterne entre ambitions élevées et instabilité chronique dans son effectif. En privilégiant des profils investis, capables de porter une identité de jeu et un état d’esprit, Lorenzi tente d’installer une base plus durable. ‎L’ancien dossier avec Nice appartient désormais au passé.

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« La seule chose importante pour moi, c’est le présent et l’avenir. Je ne regarde que le présent et le futur avec l’OM », a assuré le dirigeant. Un message de fidélité, mais aussi une manière de rappeler qu’à Marseille, le prochain mercato devra servir un projet collectif avant les individualités.