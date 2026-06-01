Mercato : Le Stade Rennais s’attaque à un crack à 10M€

Le Stade Rennais ne compte pas se contenter de sa qualification européenne. Déjà actif sur le mercato, le club breton accélère désormais sur un dossier estimé à 10 millions d’euros. Il s’agit d’Antoine Hainaut, un Français qui s’est révélé cette saison en Italie et dont le profil séduit particulièrement les dirigeants rennais.

‎Mercato Stade Rennais : Le SRFC prépare l’avenir avec ambition

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‎Porté par une deuxième partie de saison convaincante, le Stade Rennais aborde l’été avec des objectifs élevés. La qualification pour la Ligue Europa a renforcé la volonté des décideurs bretons de bâtir un effectif capable de répondre aux exigences d’un calendrier plus chargé.

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‎Le recrutement d’Adrien Thomasson a envoyé un premier signal fort. Mais les ambitions rennaises ne s’arrêtent pas au milieu de terrain. Franck Haise souhaite également renforcer sa défense afin de disposer d’un groupe plus compétitif sur l’ensemble des compétitions. Dans cette optique, le nom d’Antoine Hainaut est remonté tout en haut de la liste.

‎Antoine Hainaut, la révélation française qui monte

‎À 24 ans, Antoine Hainaut a franchi un cap important cette saison sous les couleurs de Venise. Son exercice 2025-2026 a été particulièrement remarqué avec cinq buts et six passes décisives en 37 rencontres, des statistiques rares pour un joueur à vocation défensive.

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‎Formé au RC Lens avant de poursuivre son apprentissage à Boulogne puis en Italie, le Nordiste a construit sa progression loin des projecteurs français. Son parcours à Parme puis à Venise lui a permis d’acquérir une solide expérience tactique, très appréciée dans le football italien. Cette évolution explique aujourd’hui pourquoi plusieurs clubs suivent sa situation avec attention.

‎Un profil qui correspond parfaitement au projet rennais

‎L’intérêt du Stade Rennais ne doit rien au hasard. Hainaut possède une qualité devenue précieuse dans le football moderne : sa polyvalence. Latéral droit de formation, il peut également évoluer en défense centrale ou dans l’entrejeu selon les besoins de son entraîneur. ‎Selon les informations de Foot Mercato, Rennes serait prêt à investir 10 millions d’euros pour convaincre Venise de céder son joueur.

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Une somme importante mais cohérente au regard de sa progression récente et de sa marge de développement. Pour le club breton, cette opération représenterait davantage qu’un simple recrutement : elle incarnerait la volonté de construire un effectif capable d’exister durablement sur la scène européenne.