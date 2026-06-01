Mercato ASSE : Gazidis prépare un gros plan à 40M€

Le temps des regrets est terminé à l’ASSE. Après une fin de saison ratée qui a laissé les Verts à quai, la direction prépare désormais une profonde réorganisation avec un objectif financier ambitieux : récupérer près de 40 millions d’euros sur le mercato afin de reconstruire un effectif capable de retrouver les sommets.

‎ASSE : Une désillusion sportive qui change tout

La suite après cette publicité

‎Dans le Forez, la déception reste immense. Les espoirs de retrouver rapidement l’élite se sont envolés au terme d’une série de contre-performances qui ont progressivement éloigné l’ASSE de son objectif principal. Le revers subi face à Nice n’a finalement fait qu’officialiser une situation qui semblait déjà compromise depuis plusieurs semaines.‎

Lire aussi : Saint-Etienne en Ligue 2 : Ivan Gazidis annonce déjà des changements

À voir

PSG Mercato: Ibrahima Konaté annonce son départ de Liverpool

Cette issue oblige désormais les dirigeants à revoir leur feuille de route. Dans le football moderne, un échec sportif entraîne souvent des conséquences économiques. Saint-Étienne n’échappe pas à cette règle et doit désormais trouver de nouvelles ressources pour poursuivre son projet.

‎Mercato ASSE : Stassin et Davitashvili au cœur du chantier

‎L’un des principaux leviers identifiés concerne les joueurs les plus cotés de l’effectif. Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili apparaissent comme les candidats naturels à un départ. Déjà convoités par plusieurs clubs lors des précédents mercatos, ils représentent aujourd’hui les actifs les plus valorisés de l’équipe.

Lire aussi : L’ASSE attaque Nice devant la LFP : le barrage annulé ?

‎Leur vente pourrait permettre à l’ASSE de récupérer une somme importante et d’approcher l’objectif fixé par Ivan Gazidis. La stratégie a changé : là où le club avait résisté aux sollicitations par le passé, il semble désormais prêt à écouter les offres jugées satisfaisantes.

‎Gazidis joue une partie décisive

‎Le chantier ne se limite toutefois pas à deux joueurs. Plusieurs éléments de l’effectif pourraient également quitter le club afin d’alléger la masse salariale et de redessiner les contours de l’équipe pour la saison prochaine. ‎La mission d’Ivan Gazidis est claire : conserver un noyau compétitif tout en générant des revenus conséquents.

Lire la suite sur l’ASSE :

Mercato: Philippe Montanier dégote un trésor au RC Lens

À voir

OM : 50M€ ! Un jackpot tombé du ciel pour McCourt

Mercato : Cette fois c’est fini, il va claquer la porte

C’est un exercice d’équilibriste que connaissent bien les clubs ambitieux de Ligue 2. Cet été, le président stéphanois sera observé de près. Car au-delà des 40 millions d’euros espérés, c’est surtout la crédibilité du projet sportif de l’AS Saint-Etienne qui se joue dans les prochaines semaines.