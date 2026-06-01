OM : 50M€ ! Un jackpot tombé du ciel pour McCourt

À l’heure où l’OM prépare un rendez-vous crucial devant la DNCG, une excellente nouvelle vient éclaircir l’horizon financier du club. Grâce à son retour en Ligue des champions lors de la saison 2025-2026, Marseille a déjà sécurisé plus de 50 millions d’euros. Une manne qui redonne de la respiration à Frank McCourt au moment d’aborder un mercato décisif.

‎OM : Un retour dans la cour des grands qui vaut de l’or

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‎Dans le football moderne, les victoires ne se mesurent plus uniquement au classement. Pour l’OM, la qualification en Ligue des champions, après plusieurs années d’absence, représente bien davantage qu’un succès sportif. Selon les informations de Sportune, le club phocéen a déjà garanti environ 53 millions d’euros de revenus liés à sa participation à l’édition 2025-2026 de la compétition européenne.

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‎Cette somme provient des différents mécanismes de redistribution de l’UEFA, notamment les primes de présence, les droits audiovisuels et les revenus commerciaux associés à l’épreuve. Pour un club qui surveille attentivement ses comptes, cet apport arrive à un moment particulièrement opportun.

‎Un atout majeur avant le passage devant la DNCG

‎Ces revenus constituent une base solide à présenter lors du prochain examen financier du club. Même si cette rentrée d’argent ne règle pas toutes les problématiques économiques de l’OM, elle améliore nettement la visibilité financière des dirigeants marseillais.

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‎Dans les coulisses, les responsables olympiens poursuivent néanmoins leur travail sur plusieurs dossiers de transferts. L’objectif reste de réduire certaines charges et d’équilibrer davantage les finances. La qualification européenne apporte donc un confort appréciable, sans pour autant supprimer la nécessité de réaliser quelques ajustements.

‎Le véritable effet de ce chèque sur le mercato

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‎L’élément le plus intéressant réside peut-être dans sa portée stratégique. Ces 53 millions d’euros offrent à Frank McCourt une marge de manœuvre plus importante pour défendre son projet sportif tout en répondant aux exigences de la DNCG. La Ligue des champions reste une ressource rentable pour les clubs capables d’y accéder régulièrement.