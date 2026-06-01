AS Monaco : Maghnes Akliouche annonce son transfert au PSG !

Alors que Bradley Barcola pourrait se laisser tenter par un transfert à Liverpool cet été, le PSG vise Maghnes Akliouche pour renforcer son secteur offensif. Et le milieu offensif de l’AS Monaco est plutôt séduit par cette option.

Mercato : Maghnes Akliouche met la pression pour rejoindre le PSG

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Susceptible de quitter les rangs de l’AS Monaco lors du mercato estival, qui s’ouvre dans quelques jours, Maghnes Akliouche sait où il veut poursuivre sa carrière. D’après les informations relayées ces dernières heures par le quotidien L’Équipe, l’ailier de 24 ans aurait déjà laissé transparaître en interne une vraie attirance pour l’équipe de Luis Enrique. S’il quitte Monaco, Akliouche se voit bien rejoindre le Paris Saint-Germain.

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« Depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain n’a jamais rompu le contact autour d’Akliouche. Luis Campos a même pu échanger avec le Français, notamment autour de son changement d’agent. Dans l’intimité du vestiaire, l’ailier n’a cessé, ces dernières semaines, de répéter qu’il se verrait bien évoluer à Paris la saison prochaine », explique le journaliste Loïc Tanzi.

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Le Paris SG suit donc depuis plusieurs mois un joueur capable d’évoluer à droite, mais aussi d’apporter dans un registre plus associatif, très compatible avec les principes de jeu de Luis Enrique. Le dossier prend de l’épaisseur, car plusieurs signaux convergeraient, mais il faudra mettre la main à la poche, puisque l’ASM ne compte pas brader son joyau français.

Maghnes Akliouche, c’est au moins 50M€

Cet été, le Paris Saint-Germain pourrait bien boucler le recrutement de Maghnes Akliouche. L’année dernière déjà, le club de la capitale s’était montré intéressé par la signature du numéro 11 monégasque, qui de son côté, semble toujours aussi enthousiaste à l’idée de rejoindre signer à Paris.

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Comme le révèle le journal sportif, la saison dernière déjà, le natif de Tremblay-en-France avait confié dans le vestiaire qu’il aurait aimé signer au PSG. Les prochaines semaines pourraient être décisives dans ce dossier.

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Sous contrat jusqu’en juin 2028 et estimé autour de 50 millions d’euros, Maghnes Akliouche ne manque pas de prétendants, notamment en Premier League, en Allemagne et en Italie. Reste maintenant à voir si le Paris SG parviendra à finaliser cette opération cet été.