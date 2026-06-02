Mercato Stade Rennais : Nouvelle offre XXL pour Jordan James

Le milieu de terrain du Stade Rennais, Jordan James est poussé vers la sortie. Un cador de Liga flaire le coup pour ce mercato estival.

Mercato Stade Rennais : Jordan James vers la Liga ?

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L’aventure de Jordan James au Stade Rennais touche déjà à sa fin. Le milieu de terrain gallois n’a pas réussi à s’imposer en Bretagne malgré son recrutement plein de promesses en provenance de Birmingham en 2024. Le club breton veut le vendre. Les dirigeants lui cherchent activement une porte de sortie vers l’Espagne pour ce mercato estival. Le joueur n’entre plus dans les plans.

Villarreal veut recruter le milieu rennais. Le club espagnol cherche un profil dynamique pour renforcer rapidement son entrejeu selon les informations dévoilées par Sky Sport. Les dirigeants du Sous-Marin Jaune ont donc entamé des discussions avec la formation bretonne pour boucler ce transfert. Rennes ne bloquera pas le joueur. Ce dernier possède un bon de sortie pour quitter la France cet été.

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Le jeune talent a totalement relancé sa carrière. Il a réalisé une saison très convaincante sous les couleurs de Leicester City durant son récent prêt outre-Manche. Il s’est imposé comme un cadre. Le milieu a disputé 34 rencontres toutes compétitions confondues et a grandement aidé son équipe. Son apport offensif impressionne vraiment.

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L’international gallois a fait grimper sa valeur marchande grâce à ses onze buts et ses quatre passes décisives. De nombreux recruteurs le surveillent désormais. Son potentiel reste indéniable. Le joueur de 21 ans compte déjà vingt-six sélections avec le Pays de Galles et cherche aujourd’hui un nouveau défi pour progresser. Villarreal représente une opportunité parfaite. Ce transfert semble en très bonne voie.