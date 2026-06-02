Mercato OM : La vérité éclate enfin pour Bruno Genesio !

Bruno Genesio a récemment quitté le LOSC et est attendu avec impatience du côté de l’OM. Son ancien président Olivier Létang vient de dévoiler les coulisses de son départ.

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C’est un départ qui fait l’objet de plusieurs interprétations. Surtout que Bruno Genesio se rapproche considérablement de l’Olympique de Marseille. Les dirigeants phocéens sont en négociations avancées pour finaliser sa signature. Ces discussions auraient fortement pesé dans sa prise de décision. Au point de décliner les offres de prolongation de Lille ?

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Le président Olivier Létang s’est exprimé sur ce dossier. Il a confirmé une séparation à l’amiable entre les deux partie. Estimant que ce choix était le plus sain pour l’institution nordiste. « Même avec la qualification en la Ligue des champions, j’ai pensé que c’était le meilleur choix pour nous », a lancé Létang devant la presse.

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Le dirigeant lillois assure que cet exercice 2025-2026 a particulièrement été « éprouvant » pour Bruno Genesio, tant sur le plan professionnel que personnel. Il était alors préférable de se séparer sur une note positive plutôt que de prolonger cette collaboration. Le LOSC a trouvé son successeur en confiant les rennes de l’équipe à Davide Ancelloti. Tandis que Bruno Genesio est proche de rejoindre l’OM.