Mercato OM : Surprise, Lorenzi proche de signer un crack !

Le nouveau directeur sportif de l’Olympique de Marseille est déjà au travail. Grégory Lorenzi est d’ailleurs en passe de signer une première recrue en défense.

Mercato OM : Grégory Lorenzi devance Strasbourg pour Sacha Lung

La suite après cette publicité

L’ère Grégory Lorenzi a officiellement débuté à l’Olympique de Marseille. Le nouveau directeur sportif marseillais s’attelle à remodeler l’effectif tout en assainissant les finances. Il sait surtout qu’il devra recruter malin en raison des contraintes militaires.

Plusieurs cibles à moindres coût sont visées. Et la dernière en date mène à Sacha Lung. Foot Mercato le confirme, la direction de l’OM est tout proche de signer le défenseur prometteur du RC Strasbourg. Le joueur de 18 ans est sans doute l’une des révélations du football français.

À voir

Mercato : L’OM prépare un coup inattendu en Espagne

Lire aussi : Mercato : L’OM prépare un coup inattendu en Espagne

Ses solides prestations en 20 rencontres disputées cette saison ont attiré l’attention de plusieurs étrangers. Malgré ces sollicitations, Sacha Lung privilégie clairement le projet OM. Le discours de Grégory Lorenzi l’ayant convaincu. Cette opération, si elle aboutit, sera un coup de maître pour la nouvelle direction marseillaise.

Une offre de prolongation déclinée

Les négociations entre les deux parties impliquées sont désormais très avancées. Sacha Lung ne souhaiterait pas prolonger son aventure en Alsace. Le natif de Strasbourg voit en l’OM l’option idéale pour signer son premier contrat professionnel et franchir un cap.

Lire la suite sur l’OM :

Coup dur à l’OM : Un obstacle freine les premières arrivées

Mercato OM : Grégrory Lorenzi vise un gros coup à Strasbourg

À voir

Mercato Stade Rennais : Accord bouclé pour deux cracks ?

Sa signature imminente permettra à Grégory Lorenzi d’injecter du sang neuf dans une défense en quête de renouveau. Tout en sécurisant un talent très convoité à zéro euro.