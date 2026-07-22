Mercato OM : La confirmation tombe, un buteur déchire l’offre de Marseille  

L’OM vise des opportunités à bas coût cet été. Le club phocéen a contacté Memphis Depay. Mais le Néerlandais exige un salaire inaccessible.

Mercato OM : Memphis Depay répond cash à Marseille

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L’OM rêvait d’un joli coup sur le marché des transferts. Mais la réalité financière a vite rattrapé le club. Approché par les dirigeants phocéens, Memphis Depay ne rejoindra finalement pas la Canebière. En cause : des exigences salariales bien au-dessus des moyens marseillais.

Marseille avance avec un budget sous surveillance. Pour bâtir un effectif compétitif, le club doit multiplier les opportunités à faible coût. Grégory Lorenzi, fort de son travail réussi à Brest, a désormais la mission de reconstruire une équipe capable de retrouver les premiers rôles en Ligue 1 sans faire exploser les finances.

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La priorité concerne le secteur offensif. Le départ de Mason Greenwood, transféré à Fenerbahçe il y a quelques jours, oblige Marseille à recruter. Plusieurs profils figurent sur les tablettes. Haissem Hassan, auteur d’une Coupe du monde XXL et sous contrat avec le Real Oviedo, fait partie des pistes étudiées. Memphis Depay représentait aussi une option séduisante.

Libre le 31 juillet après son passage aux Corinthians, le buteur néerlandais ne prolongera pas au Brésil. Foot Mercato confirme des échanges récents entre Marseille et l’entourage du joueur. Recruter gratuitement un tel profil expérimenté en Ligue 1 comme à l’international séduisait fortement les Phocéens.

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Mais il y a un gros problème. Les discussions ont buté sur un obstacle : le salaire. Les prétentions de Memphis Depay dépassaient largement le plafond fixé par les dirigeants marseillais. Dans ces conditions, l’OM a préféré abandonner la piste. Le dossier a donc été refermé sans véritable négociation.