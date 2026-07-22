Mercato FC Nantes : Kita rejette une nouvelle offre pour ce cadre   

Matthis Abline se rapproche d’un départ du FC Nantes. L’attaquant plaît à plusieurs clubs, dont Galatasaray. Mais, pour l’instant, le dossier n’avance pas.

Mercato FC Nantes : Matthis Abline vers Galatasaray cet été ?

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Rien ne retient plus Matthis Abline au FC Nantes. L’attaquant des Canaris veut partir cet été. Son départ semble inévitable. L’ancien Rennais cherchait déjà un nouveau challenge l’an dernier, il vise toujours ailleurs. Le buteur n’est pas chaud pour évoluer en deuxième division la saison prochaine.

Le départ de Matthis Abline pourrait rapporter le jackpot au club de l’Erdre. Du beau monde le suit de près. Parmi les prétendants, Galatasaray s’est positionné et veut boucler le deal. Selon les indiscrétions, l’intérêt du champion de Turquie est concret. Ses dirigeants ont directement contacté l’entourage du joueur.

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Problème : la barre est placée trop haut. Les dirigeants du FC Nantes, Waldemar et Franck Kita réclament 30 millions d’euros. Cette somme refroidit nettement le club turc. Estimant un accord improbable à ce tarif, Galatasaray explore déjà d’autres options offensives.

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Sauf retournement de situation, le dossier restera donc au point mort tant que Franck et Waldemar Kita ne reverront pas leurs exigences à la baisse. Sans un effort de la direction nantaise, voir Matthis Abline rejoindre Galatasaray la saison prochaine semble aujourd’hui peu probable.