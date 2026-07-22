ASSE en alerte : Un transfert sur le point de capoter !

‎‎L’ASSE retient son souffle après un nouveau rebondissement qui pourrait compromettre le prêt d’un de ses jeunes espoirs. Alors que tout semblait réglé, une décision du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) menace de redistribuer les cartes et plonge le dossier dans l’incertitude.

‎Mercato ASSE : Le prêt d’Axel Dodote finalement annulé ?

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‎Le prêt d’Axel Dodote au Pau FC n’est plus aussi évident qu’il y a quelques jours. Le défenseur de 19 ans, récemment prolongé par l’AS Saint-Étienne avant d’être envoyé en Ligue 2 pour poursuivre sa progression, se retrouve indirectement touché par les difficultés administratives du club béarnais.

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D’après les informations du journaliste Romain Molina, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) n’a pas accepté de suspendre l’interdiction de recrutement qui frappe Pau. Malgré plusieurs arrivées déjà annoncées, les nouvelles recrues ne peuvent toujours pas être officiellement enregistrées tant que la procédure judiciaire n’est pas arrivée à son terme.

‎Pourquoi le prêt du Stéphanois est fragilisé

‎À l’origine de cette situation figure le litige opposant Pau FC à Mouhamed Diouf. Le club attend désormais la décision définitive du TAS, alors que le différend financier ne serait toujours pas totalement réglé. ‎Dans ce contexte, le cas d’Axel Dodote suscite de nombreuses interrogations.

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Le compte spécialisé La Mise au Vert s’est d’ailleurs demandé sur X si cette sanction pouvait remettre en cause le prêt du jeune Stéphanois. Pour le moment, aucune annonce officielle n’a été faite, mais le doute s’installe.

Saint-Etienne dans l’embarras pour son joyau

‎Les dirigeants stéphanois suivent naturellement ce dossier avec beaucoup d’attention. Leur objectif reste clair : permettre à leur jeune défenseur d’accumuler du temps de jeu afin d’accélérer son développement. ‎Si Pau venait finalement à rester sous le coup de son interdiction de recrutement, l’ASSE devrait rapidement envisager une autre destination pour son joueur.

‎Une décision qui pourrait rebattre les cartes

‎Ce dossier rappelle qu’un transfert ne dépend pas uniquement d’un accord entre deux clubs. Une procédure juridique extérieure peut, à elle seule, remettre en question des semaines de travail et de négociations.

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‎Pour l’ASSE, la priorité sera désormais d’anticiper tous les scénarios. Si le verdict du TAS confirme les difficultés de Pau, les Verts devront agir rapidement afin qu’Axel Dodote ne perde pas un temps précieux dans une saison qui doit marquer un tournant dans sa progression.