Mercato PSG : Un cador italien débarque à Paris avec des millions

La Roma accélère pour le jeune crack du PSG, Ibrahim Mbaye. Mais la concurrence est très rude pour le Sénégalais.

Mercato PSG : L’AS Roma cible Ibrahim Mbaye

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Ibrahim Mbaye vers la Serie A ? L’ailier de 18 ans pourrait quitter le PSG cet été. L’AS Roma souhaite l’attirer pour accélérer son développement. Le jeune Titi parisien cherche du temps de jeu pour montrer tout son potentiel.

Selon Transferfeed, les dirigeants romains apprécient son profil et préparent une offre de prêt. Cette formule lui offrirait une vraie opportunité de s’imposer au haut niveau. Mais la Roma est loin d’être seule sur ce dossier. Le Borussia Dortmund surveille également la situation avec attention.

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Manchester City reste lui aussi attentif aux opportunités autour de l’international sénégalais. Aston Villa complète cette liste de prétendants, preuve que la cote d’Ibrahim Mbaye ne cesse de grimper. Cette rivalité complique la tâche du club romain. Le Paris SG conserve toutefois la main sur ce dossier.

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Sous contrat jusqu’en juin 2028, le joueur reste verrouillé sur le plan contractuel par la direction parisienne, qui privilégie un prêt à l’étranger. L’Italie offre un cadre idéal aux jeunes en quête de progression. On ignore pour le moment qui l’emportera entre Rome, Dortmund, Manchester et Birmingham. La décision du Paris Saint-Germain scellera bientôt l’avenir de son jeune crack.