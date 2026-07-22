Mercato ASSE : 3 talents proches de renforcer Saint-Etienne

L’ASSE aurait mis trois nouveaux jeunes joueurs à l’essai, tous des défenseurs. Ils sont supervisés pour renforcer l’équipe Réserve des Verts.

Mercato : Plusieurs départs dans l’équipe B de l’ASSE

La suite après cette publicité

L’ASSE cherche des joueurs pour renforcer son équipe B, à la suite de plusieurs départs cet été. Des joueurs en fin de contrat ont quitté le club, librement. D’autres, moins performants, ont été libérés.

Quelques joueurs ont été promus au sein de l’équipe professionnelle, dont Noah Moulin, Axel Dodote (finalement prêté au Pau FC) ou encore Nathan Kasia Nkondo. Quant à d’Enzo Mayilla (20 ans), il a fait l’objet d’un transfert à l’USL Dunkerque.

Reynaud, Mimbang et Mbambi arrivés en renfort

Pour les remplacer, le club stéphanois a recruté Lucas Reynaud, un jeune attaquant prometteur de 17 ans. En provenance de Brest, il a signé son premier contrat professionnel à l’AS Saint-Etienne, le 8 juillet dernier.

À voir

Mercato OM : La confirmation tombe, un buteur déchire l’offre de Marseille

Selon les bruits du mercato, la pépite camerounaise David Mimbang (bientôt 18 ans) est également dans le Forez pour renforcer l’équipe B dans un premier temps.

Idem pour Jediaél Mbambi, défenseur axial belge de 17 ans. Selon Evect, il a déjà signé chez les Verts en quittant les Young Reds en Belgique.

Ndzomo, El Abrougui et Deville mis à l’essai à Saint-Etienne

Ce mercredi, Peule-Vert informe de la présence de trois jeunes talents au Centre Sportif Robert-Herbin. Défenseur central, Serge Valery Eloundou Ndzomo (18 ans) arrive de l’AS Fortuna au Cameroun.

Formé à l’OL et libéré en 2025, Wassim El Abrougui (arrière latéral) est également à l’essai au sein du groupe de Sylvain Gibert, à en croire le média spécialisé. En provenance de la réserve brestoise, comme Reynaud, Lilian Deville (arrière latéral droit) serait aussi testé à Saint-Etienne.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Une décision tombe et déçoit déjà énormément !

À voir

Mercato: 60M€, le PSG ridiculise Man United pour Zaïre-Emery

ASSE en alerte : Un transfert sur le point de capoter !

Le défi pour ces jeunes est de convaincre les techniciens de l’Académie stéphanoise, car il y a la place à prendre, avec les nombreux départs.