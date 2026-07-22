Mercato Stade Rennais : Coup dur, un crack s’éloigne de Rennes  

Le dossier Charlie Cresswell se complique cet été. Les dirigeants du Stade Rennais préparent déjà un plan B pour renforcer leur défense.

Mercato Stade Rennais : Charlie Cresswell vers Rennes cet été ?

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Bloquées avec Toulouse pour Charlie Cresswell, les instances rennaises activent plusieurs plans de secours cet été. Si le défenseur anglais de 23 ans constituait la priorité du Stade Rennais, les exigences financières toulousaines bloquent l’accord.

Face à cette situation, l’état-major breton étudie activement de nouvelles options. D’après le journaliste de Ouest-France Guillaume Lainé, les échanges entre les deux clubs stagnent. Le TFC réclame toujours près de 25 millions d’euros avec bonus, un montant que Rennes estime excessif.

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De plus, le club breton doit vendre avant de pouvoir investir massivement. Il faut équilibrer l’effectif. Par exemple, Rennes finalise actuellement le prêt de Mikayil Faye vers Nuremberg afin de libérer de la masse salariale. Le Stade Rennais refuse de subir cet échec. Plusieurs profils ciblés font déjà l’objet d’analyses approfondies par la cellule de recrutement.

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Les pensionnaires du Roazhon Park veulent mettre en place une équipe solide pour mener la bataille la saison prochaine. Le coach Franck Haise demande donc des renforts de poids. Charlie Cresswell demeure l’option préférentielle, mais le Stade Rennais suit d’autres pépites. Sans compromis rapide des Toulousains, la défense rouge et noir prendra un tout autre visage dans les prochaines semaines.