Mercato: 60M€, le PSG ridiculise Man United pour Zaïre-Emery

Remplaçant de luxe au PSG, Warren Zaïre-Emery intéresse d’autres grands clubs européens comme Manchester United, qui serait prêt à lâcher un gros chèque pour le recruter. Sauf que le Paris Saint-Germain ne compte pas se séparer de son milieu de terrain français.

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D’après les informations du tabloïd britannique The Sun, Warren Zaïre-Emery serait désormais parmi les priorités de Manchester United. Le board du club anglais suivrait avec attention l’évolution de sa situation au Paris Saint-Germain. À 20 ans, Warren Zaïre-Emery pourrait ne plus se contenter de son statut de remplaçant derrière Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz, et Manchester United voudrait en profiter pour l’attirer cet été.

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Michael Carrick, le manager mancunien, verrait l’international français comme le profil idéal pour remplacer Casemiro, parti du côté de l’Inter Miami à l’issue de son contrat. Alors que la valeur marchande du joueur est estimée à 80 millions d’euros, Manchester United réfléchirait à formuler une première proposition officielle de 60 millions d’euros. Les pensionnaires d’Old Trafford souhaitent profiter de leur projet sportif pour convaincre Zaïre-Emery. Toutefois, ce dossier aurait très peu de chance d’aboutir.

Le Paris SG « compte à 100% sur Warren Zaïre-Emery »

Véritable symbole du centre de formation du PSG, Warren Zaïre-Emery représente l’avenir du club aux yeux de sa direction. Même s’il n’a pas encore une place de titulaire indiscutable, le natif de Montreuil n’est pas à vendre. Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs parisiens n’envisageraient même pas de s’asseoir à une table de négociation pour évoquer un éventuel transfert de Warren Zaïre-Emery avec un autre club. Surtout que Luis Enrique compte sur son numéro 33 pour la saison prochaine.

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« Le club compte à 100% sur Warren Zaïre-Emery et refuse catégoriquement de s’en séparer. Extrêmement apprécié par la direction, il est même vu en interne comme un joueur capable de bousculer la hiérarchie au milieu dès cette saison. Le club souhaite d’ailleurs conserver l’ensemble de ses milieux, estimant que le secteur n’a besoin d’aucun ajustement pour l’instant.

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Pour finir, bien que Manchester United le suive depuis ses plus jeunes catégories, il n’y a eu aucune approche récente envers le club ou l’entourage du joueur », explique l’Insider Djamel sur sa page Twitter. Sous contrat jusqu’en juin 2029, Warren Zaïre-Emery va donc poursuivre son aventure avec son club de coeur, le Paris Saint-Germain.