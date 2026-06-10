ASSE : Ligue 2 , le calendrier complet de Saint-Etienne

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L’ASSE connaît son calendrier de la saison 2026-2027. Elle se déplacera à Sochaux pour commencer et finira le championnat contre Pau FC à Geoffroy-Guichard, en mai.
ASSE Le calendrier complet de la saison
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Pour sa deuxième saison consécutive en Ligue 2, l’ASSE démarrera le championnat face à un promu, le FC Sochaux. Ce sera le week-end du 8 août 2026. Le premier match d’Ian Cathro à Geoffroy-Guichard sera contre Clermont Foot, une semaine plus tard.
Les Stéphanois affronteront les deux clubs relégués de Ligue 1 cette saison, respectivement en septembre et en octobre 2026. Ils se déplaceront à Metz lors de la 7e journée, puis recevront le FC Nantes lors de la 10e journée.
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