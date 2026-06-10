ASSE : Témoignage choc sur le nouveau coach de Saint-Etienne

Nouvel entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro a le profil pour réussir en Ligue 2, selon le témoignage Kevin Boma, qu’il a eu sous ses ordres à Estoril.

ASSE : Ian Cathro adoubé par Espirito Santo et Mourinho

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L’ASSE a porté son choix sur Ian Cathro, un entraineur étranger, pour succéder à Philippe Montanier. Il n’a jamais été entraîneur principal dans aucun des cinq grands championnats. Il découvrira donc le championnat de France.

Néanmoins, le technicien écossais a travaillé aux côtés de Nuno Espirito Santo à Rio Ave, au FC Valence, à Wolverhampton, à Tottenham ou encore à Al-Ittihad. Il a donc acquis de l’expérience en tant qu’assistant au Portugal, en Espagne, en Angleterre et en Arabie saoudite.

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Le nouveau coach de l’AS Saint-Etienne a également dirigé Heart of Midlothian FC dans son pays natal. Il est couvert d’éloges par son mentor Espirito Santo, mais aussi par José Mourhinho, dont il a affronté l’équipe (Benfica) dans le championnat portugais.

Pour le technicien espagnol, Ian Cathro est un entraîneur de « génie ». Quant au Portugais, il apprécie « le style de jeu » mis en place à Estoril. « Son équipe joue réellement bien. C’est agréable à regarder », a souligné The Special One.

Kevin Boma présente Cathro comme un coach très exigeant

Kevin Boma (23 ans), défenseur central du GD Estoril Praia depuis 2024, confirme les qualités du nouveau coach de l’AS Saint-Etienne. Il évoque « un entraineur extrêmement exigeant » qui sait gérer les égos dans un vestiaire.

« Ian Cathro est quelqu’un qui possède une vraie personnalité et un fort charisme. Quand il parle, il dégage une aura, il sait ce qu’il veut et tout le vestiaire le ressent. Il a un caractère affirmé […]. Dans sa manière de travailler et de structurer les séances, on sent immédiatement qu’il a l’habitude de manager des joueurs d’un certain calibre », a-t-il décrit, à Onze Mondial.

L’Ecossais a « une vision très claire du football qu’il souhaite imposer »

Pour l’ancien joueur de Rodez AF (2022-2024), la Direction de l’ASSE ne s’est pas trompée dans son choix, en débauchant l’entraîneur de 38 ans au Portugal.

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« C’est un coach proche de ses joueurs, qui comprend parfaitement la nouvelle génération tout en sachant s’adapter aux plus anciens. Il communique beaucoup, il est très accessible […]. Il a des idées bien arrêtées et une vision très claire du football qu’il souhaite imposer à son groupe. Son but est d’insuffler sa mentalité à tout le collectif pour viser des objectifs très élevés », a témoigné Kevin Boma ensuite.