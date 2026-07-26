Mercato FC Nantes : Les 3 recrues encore attendues au FCN

‎Le FC Nantes poursuit une reconstruction accélérée après sa relégation en Ligue 2. Alors que plusieurs mouvements ont déjà été enregistrés sur le mercato, les dirigeants nantais travaillent encore en coulisses pour compléter un effectif appelé à retrouver rapidement l’élite.

‎Mercato FC Nantes : Un chantier loin d’être terminé au FCN

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‎La relégation a profondément bouleversé le quotidien des Canaris. Avec le retour de Michel Der Zakarian sur le banc, le club ligérien a lancé un vaste chantier afin de bâtir un groupe capable de répondre aux exigences de la Ligue 2. Les départs se sont multipliés et l’effectif a déjà changé de visage.

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‎Malgré les arrivées de Maxime Dupé, Lucas Perrin, Wilitty Younoussa, Mathieu Cafaro et Killian Corredor, le recrutement est encore considéré comme incomplet. Selon les informations d’Ouest-France, les dirigeants souhaitent désormais attirer trois profils supplémentaires : un défenseur central, un latéral gauche et un attaquant afin d’équilibrer toutes les lignes avant le début de la saison.

‎Une reconstruction dictée par les circonstances

‎Ce mercato est avant tout une conséquence directe de la descente en Ligue 2. Nantes a dû alléger sa masse salariale en laissant partir plusieurs joueurs d’expérience, parmi lesquels Anthony Lopes, Alban Lafont, Francis Coquelin ou encore Youssef El-Arabi. D’autres éléments ne devraient pas non plus s’inscrire dans le nouveau projet sportif.

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‎Dans le même temps, le club espère récupérer des ressources financières importantes grâce au transfert attendu de Matthis Abline vers l’AS Monaco. Cette opération, annoncée à hauteur de 30 millions d’euros, représenterait un record pour le FC Nantes et offrirait davantage de marge pour finaliser les derniers dossiers du mercato.

‎Trois renforts pour changer la dynamique

‎Le compte à rebours est désormais lancé avant la reprise du championnat face au Red Star. Les dirigeants savent qu’ils disposent de peu de temps pour boucler les dernières signatures et offrir à Michel Der Zakarian un effectif compétitif dès les premières journées.

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‎L’arrivée d’un défenseur central renforcerait une arrière-garde remaniée, tandis qu’un latéral gauche apporterait davantage de stabilité sur le plan défensif. Enfin, un nouvel avant-centre permettrait d’élargir les solutions offensives après plusieurs départs majeurs et d’éviter une dépendance à un seul buteur.

‎Le pari de la renaissance des Canaris

‎Le FC Nantes semble avoir choisi une stratégie pragmatique. Le club ne cherche pas à multiplier les dépenses spectaculaires mais privilégie des profils capables de répondre immédiatement aux exigences d’un championnat souvent difficile et très disputé. ‎Cette approche paraît cohérente.

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En Ligue 2, la cohésion collective compte souvent davantage que les individualités. Si les trois recrues attendues répondent aux besoins identifiés et s’intègrent rapidement, les Canaris pourraient rapidement retrouver de l’élan. Dans le cas contraire, la reconstruction pourrait prendre plus de temps que prévu, malgré un mercato déjà particulièrement animé.