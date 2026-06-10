ASSE : 1re de Cathro, les supporters retiennent leur souffle

Les supporters de l’ASSE pourraient manquer la première d’Ian Cathro à Geoffroy-Guichard. Menacés d’un huis clos, ils retiennent leur souffle !

ASSE-Nice : Geoffroy-Guichard a vibré, mais …

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Ian Cathro, le nouvel entraîneur de l’ASSE sera présenté en conférence de presse le 1er juillet, à la reprise des entraînements pour la préparation estivale. Les supporters des Verts auront donc l’occasion de le voir au travail au centre sportif Robert Herbin, lors des séances ouvertes au public.

Néanmoins, ils pourraient manquer le premier match de leur équipe au stade Geoffroy-Guichard. Ce sera contre Clermont Foot, lors de la 2e journée de Ligue 2, puisque l’équipe stéphanoise se déplacera à Sochaux lors de la première, le 8 août 2026.

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En effet, le peuple vert avait craqué des fumigènes lors du match aller des barrages contre l’OGC Nice, le mardi 26 mai. Plus de 39 700 spectateurs, tous rangés derrière l’AS Saint-Etienne, étaient présents dans le « Chaudron » ce jour-là. Interdits de déplacement, les supporters niçois étaient eux absents.

Mais ce soutien massif n’avait pas été suffisant pour l’équipe de Philippe Montanier. Elle s’était contentée d’un match nul (0-0) contre celle de Claude Puel.

Le risque d’un huis clos plane sur Geoffroy-Guichard

Selon les informations d’Evect, l’ASSE risque un huis clos partiel ou même total à cause « de l’ambiance incandescente au sens figuré comme au sens propre du terme« . Mais la décision de la Commission de discipline de la LFP ne tombera pas lors de la réunion de ce mercredi 10 juin 2026. Le média spécialisé croit savoir que le dossier ASSE – Nice sera étudié la semaine prochaine.

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Les groupes de supporters de Saint-Etienne croisent donc les doigts pour éviter une sanction de la Ligue, car il est possible qu’aucune sanction ne soit prise à l’encontre du stade Geoffroy-Guichard.