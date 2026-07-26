OM : L’énorme annonce d’Aulas sur Genesio à Marseille

‎Bruno Genesio n’a pas seulement changé de banc en arrivant à l’OM, il a aussi reçu un soutien inattendu venu de Lyon. Les déclarations de Jean-Michel Aulas dessinent un regard bien différent sur l’arrivée du technicien à l’Olympique de Marseille.

‎OM : Le soutien inattendu qui change le regard sur Genesio

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‎Le passage de Bruno Genesio à l’OM continue de faire parler. Pourtant, alors que beaucoup imaginaient une vive réaction du côté lyonnais, c’est un discours étonnamment positif qui émerge. Ancien président emblématique de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a tenu des propos particulièrement élogieux envers son ancien entraîneur.‎

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Dans des déclarations accordées à L’Équipe, Aulas estime qu’entraîner Marseille représente « un point de progression » dans une carrière. Il souligne également que « n’importe qui ne peut pas entraîner Marseille » et insiste sur la nécessité de savoir « résister à la pression ».

Malgré les difficultés sportives actuelles de l’OM, il met en avant la ferveur populaire du club avant d’affirmer : « Je crois que Bruno peut apporter une plus-value à l’OM. »‎

Pourquoi ce discours surprend autant

‎Les rivalités entre Lyon et Marseille ont souvent alimenté les débats du football français. Dans ce contexte, voir une figure historique de l’OL saluer aussi ouvertement la nomination de Bruno Genesio a de quoi surprendre. Beaucoup s’attendaient à davantage de réserve, voire à une forme de désapprobation. ‎Ce sentiment est d’ailleurs partagé par une partie des supporters lyonnais.

Toujours selon L’Équipe, Thierry Boirivent, président de l’Amicale des Rouge et Bleu, reconnaît que rejoindre Marseille ne constitue pas une trahison. Il explique que seul un engagement à Saint-Étienne lui aurait réellement posé problème. Selon lui, cette arrivée à l’OM représente avant tout une nouvelle étape dans la carrière de l’entraîneur.

‎Un défi immense pour relancer Marseille

‎Les encouragements ne feront pas gagner des matches, mais ils renforcent l’idée que Bruno Genesio possède le profil pour relever un défi complexe. L’OM traverse une période délicate sur le plan sportif et les attentes autour du nouveau coach sont immenses. ‎Michel Benair, ami d’enfance de l’entraîneur, partage cette conviction dans les colonnes de L’Équipe.

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Il décrit Genesio comme « un mec de challenge », animé par le besoin « de vibrer » dans un environnement où la passion est omniprésente. Convaincu de ses qualités, il conclut simplement : « Il va y arriver. » Une marque de confiance qui illustre la réputation de résilience du technicien.

Un pari aussi risqué que fascinant

‎L’intervention de Jean-Michel Aulas dépasse largement le simple compliment. En affirmant que diriger l’OM constitue une progression, il reconnaît implicitement le poids unique du club marseillais dans le football français.

Peu d’entraîneurs acceptent de s’exposer à une telle pression, où chaque victoire est célébrée avec passion et chaque faux pas amplifié. ‎Bruno Genesio sait que les déclarations flatteuses ne suffiront pas à convaincre le Vélodrome. Seuls les résultats permettront de transformer cette confiance en véritable succès.

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Mais le fait de bénéficier du soutien public d’un ancien président lyonnais, de supporters de l’OL et de proches constitue un signal fort. À Marseille, le défi est immense, presque vertigineux. C’est précisément ce qui pourrait permettre à Genesio d’écrire l’une des pages les plus marquantes de sa carrière.