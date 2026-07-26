ASSE : Deux bonnes nouvelles tombent pour Cathro et les Verts

‎L’ASSE retrouve progressivement des couleurs à l’approche du coup d’envoi de la saison. Ian Cathro peut enfin compter sur deux retours attendus, de quoi nourrir de nouvelles ambitions avant le déplacement à Sochaux.

‎ASSE : Un groupe qui reprend enfin forme

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‎Le compte à rebours est lancé dans le Forez. À seulement deux semaines de la reprise du championnat, les séances d’entraînement gagnent en intensité et le visage de l’effectif change peu à peu. Ce vendredi, Augustine Boakye a retrouvé ses coéquipiers au Centre sportif Robert-Herbin, une nouvelle qui était attendue avec impatience par le staff stéphanois.

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‎Le milieu offensif revient d’un Mondial disputé avec le Ghana. Son aventure internationale s’est achevée plus tôt que prévu et, surtout, sans la moindre apparition sur le terrain. Désormais libéré de cette parenthèse, il peut concentrer toute son énergie sur son nouveau défi sous les couleurs des Verts.

‎Deux retours qui changent les plans de Cathro

‎Le retour de Boakye représente un véritable atout pour Ian Cathro. Grâce à sa mobilité et à sa capacité d’évoluer sur plusieurs postes offensifs, le Ghanéen offre davantage de solutions tactiques à un entraîneur encore en pleine construction de son onze idéal.

‎Dans le même temps, João Ferreira a également rassuré tout son monde. Victime d’un choc au poignet lors du déplacement à Glasgow, le défenseur portugais a participé à la séance collective. Une présence qui laisse penser que cette alerte physique ne compromettra pas sa préparation estivale.

‎Une préparation qui prend une autre dimension

‎Ces deux retours interviennent au moment où l’ASSE s’apprête à poursuivre son travail à Divonne-les-Bains. Ce stage sera déterminant pour renforcer les automatismes et accélérer l’intégration des principes de jeu souhaités par Ian Cathro. ‎Face à Sochaux, les Stéphanois auront besoin d’un effectif compétitif dès la première journée.

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En récupérant deux éléments importants avant cette échéance, le technicien écossais voit son groupe gagner en profondeur, mais aussi en sérénité. C’est un luxe dont peu d’équipes disposent à ce stade de la préparation.

‎Un signal positif, mais pas une garantie

‎Ces nouvelles sont incontestablement encourageantes pour les supporters stéphanois. Voir Boakye retrouver les terrains et Ferreira s’entraîner normalement permet d’écarter une partie des inquiétudes qui entouraient le début de saison.

L’ambiance de travail devrait s’en trouver renforcée. ‎Pour autant, il serait prématuré d’y voir une certitude sportive. Boakye devra retrouver du rythme après plusieurs semaines particulières, tandis que Ferreira devra confirmer que son poignet ne lui pose plus aucun problème.

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Ian Cathro récupère deux armes précieuses, mais la véritable réponse viendra sur le terrain, à commencer par le rendez-vous de Sochaux. Si cette dynamique se confirme, l’ASSE pourrait aborder son retour en championnat avec une confiance retrouvée.