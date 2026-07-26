Mercato SRFC : Franck Haise envoie un indésirabe en Angleterre

Loïc Désiré et Franck Haise continuent leur opération dégraissage au SRFC. Les dirigeants rennais pourraient ainsi envoyer un indésirable en Angleterre lors de ce mercato estival.

Mercato SRFC : Les Queen’s Park Rangers surveillent Glen Kamara

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Désireux d’évoluer avec un groupe restreint, Franck Haise a demandé à plusieurs joueurs du SRFC de profiter de ce mercato estival pour se trouver un nouveau point de chute. Ne parvenant pas à s’imposer véritablement, Glen Kamara, arrivé avec certaines ambitions en 2024, Glen Kamara serait sur la liste des départs souhaités.

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Et d’après les informations du Daily Record, les Queen’s Park Rangers suivraient avec attention la situation du milieu de terrain de 30 ans. Le club anglais aurait même prévu de passer à l’offensive pour recruter l’international finlandais cet été. Une proposition pourrait ainsi rapidement être transmise au directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré.

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Encore sous contrat jusqu’en juin 2028, Glen Kamara ne sera pas pour autant bradé, mais si le SRFC ne devrait pas demander une forte somme d’argent pour le laisser partir. À quelques semaines de la reprise du championnat, Franck Haise espère que le club trouvera un accord satisfaisant pour Kamara afin de lui permettre d’attirer un nouveau joueur dans son secteur de jeu.

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Avec seulement 88 minutes de jeu dans les jambes, l’ancien joueur d’Arsenal sort d’une saison 2025-2026 particulièrement difficile sous les couleurs du Stade Rennais. Alors qu’il lui reste encore deux ans de contrat, le natif de Tampere serait déterminé à tourner, tout comme le club breton. D’autant que les Queen’s Park Rangers pourraient lui offrir un temps de jeu plus important. Loïc Désiré, lui, serait désormais dans l’attente de l’offre de la formation anglaise dans les prochains jours.

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Les discussions pourraient ainsi rapidement s’accélérer entre les deux clubs. Affaire à suivre donc…