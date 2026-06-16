Mercato PSG : Lucas Chevalier prend une décision fracassante

Un an seulement après son arrivée pour 40 millions d’euros, Lucas Chevalier est déjà annoncé sur le départ durant ce mercato estival. Mais l’ex-Lillois semble avoir d’autres plans pour son avenir.

Mercato PSG : Lucas Chevalier veut rester pour laver son honneur

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Arrivé en grande pompe pour être celui qui va faire oublier Gianluigi Donnarumma dans le coeur des supporters du PSG, Lucas Chevalier ne compte pas sortir par la petite s’il devait quitter la capitale. Alors que plusieurs rumeurs l’annoncent sur le départ et que des clubs anglais se positionnent déjà pour le récupérer, le gardien de 24 ans semble avoir un tout autre plan pour la suite de sa carrière.

En effet, selon les informations de Canal+, l’ancien portier du LOSC veut rester à Paris pour prouver qu’il a les capacités de s’imposer dans les cages des Rouge et Bleu. Une option partagée par la direction parisienne qui n’entend pas aussi se séparer de son numéro 30. Sauf si ce dernier réclame lui-même son départ.

« Le PSG souhaite garder Lucas Chevalier. Mais si celui-ci demande clairement à partir et qu’une offre satisfaisante arrive sur la table, le club le lâchera et recrutera aussitôt un nouveau concurrent à Safonov (qui reste le N°1). Ceci afin d’avoir deux gardiens capables de rivaliser », explique le journal L’Équipe. Pendant ce temps, un nouveau prétendant anglais pointe le nez pour le natif de Calais.

Aston Villa pense aussi Lucas Chevalier

Sous contrat jusqu’en juin 2030, Lucas Chevalier veut rester au Paris Saint-Germain pour laver son honneur. Mais s’il change d’avis avant la fermeture du mercato d’été plusieurs clubs sont prêts à lui dérouler le tapis rouge, notamment en Premier League. Ce lundi, L’Équipe a fait le point sur ce dossier en dévoilant l’intérêt de trois formations de Premier League et de Turquie.

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« Chevalier vit difficilement ce déclassement. Suffisamment pour envisager un départ ? La question est légitime alors que plusieurs clubs ont déjà pris des renseignements. Besiktas et Tottenham suivent sa situation de près. En cas de départ du Champion du Monde argentin Emiliano Martinez (33 ans) vers la Juventus, Aston Villa pourrait également entrer dans la danse. En interne, la ligne reste inchangée. À moins que Chevalier ne demande clairement à partir et qu’une offre satisfaisante n’arrive sur le bureau des dirigeants, le PSG souhaite le conserver. À lui de se battre pour gagner sa place », glisse-t-on au club.

Une certitude : si l’ancien Lillois venait à forcer son départ, Paris recruterait immédiatement un nouveau gardien afin de conserver sa philosophie. Celle de disposer de deux éléments confirmés, capables d’être titulaires à tout moment », rapporte le quotidien sportif.