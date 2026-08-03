Ferran Torres au PSG ? Le Barça prend une décision choc

‎Ferran Torres voit son nom circuler avec insistance du côté du PSG, mais le dossier prend une tournure inattendue. Le FC Barcelone a tranché en interne et affiche une position particulièrement ferme sur l’avenir de son attaquant.

‎Mercato PSG : Le Barça ferme la porte à un départ de Ferran Torres

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‎Depuis plusieurs jours, les rumeurs d’un possible départ de Ferran Torres vers le PSG alimentent les discussions du mercato. L’international espagnol, actuellement en vacances après avoir remporté la Coupe du monde avec la Roja, est présenté par certains comme un candidat sérieux pour renforcer l’attaque parisienne. Pourtant, le silence de son entourage contraste avec l’agitation qui entoure son avenir.

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‎D’après Mundo Deportivo, les proches du joueur refusent d’alimenter la polémique afin de respecter cette période de repos. Dans le même temps, les dirigeants barcelonais tiennent un discours clair : Ferran Torres n’est pas sur le marché. En interne, aucune volonté de le céder n’existe aujourd’hui, malgré les nombreuses spéculations relayées ces derniers jours.

‎Pourquoi Barcelone campe sur ses positions

‎La fermeté du club catalan ne doit rien au hasard. L’entraîneur Hansi Flick considère Ferran Torres comme un élément important de son projet sportif. Son implication quotidienne, son état d’esprit irréprochable et sa polyvalence offensive sont autant d’arguments qui plaident en faveur de son maintien au sein de l’effectif.

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‎Toujours selon Mundo Deportivo, le Barça envisage même de prolonger le contrat de l’attaquant après la fermeture du mercato estival. Une telle opération pourrait entraîner un coût supplémentaire lié à une clause conclue avec Manchester City, mais cette éventualité ne semble pas refroidir les dirigeants. Le message envoyé est clair : conserver Ferran Torres est une priorité sportive.

‎Un mercato qui pourrait rebattre les cartes

‎Cette décision pourrait avoir des conséquences importantes pour le PSG. Le club de la capitale devra désormais composer avec un FC Barcelone peu enclin à ouvrir des négociations. De quoi obliger les dirigeants parisiens à explorer d’autres pistes pour renforcer leur secteur offensif. ‎Dans le même temps, le Barça poursuit ses propres réflexions sur le marché des transferts.

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Malgré son intérêt pour de nouveaux renforts offensifs, notamment le profil de Julián Álvarez évoqué par Mundo Deportivo, le club catalan ne conditionne pas ces ambitions à un départ de Ferran Torres. Les deux dossiers sont traités séparément, preuve que le joueur reste pleinement intégré aux plans du technicien allemand.

‎Derrière la rumeur, un message fort du Barça

‎Les grands clubs vivent au rythme des rumeurs estivales, mais toutes ne débouchent pas sur un transfert. Dans ce dossier, le FC Barcelone choisit une stratégie rarement aussi explicite : couper court aux spéculations avant qu’elles ne prennent davantage d’ampleur. Une manière de protéger son joueur tout en rassurant son entraîneur.

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‎À ce stade, la balle ne semble donc pas dans le camp du PSG, mais bien dans celui du Barça, qui affiche une détermination sans ambiguïté. Sauf retournement spectaculaire lors des dernières semaines du mercato, Ferran Torres devrait poursuivre son aventure en Catalogne. Comme souvent durant l’été, le marché réserve encore son lot de surprises.