ASSE : Un signal fort envoyé avant Sochaux

‎L’ASSE aborde son premier déplacement de la saison avec une marque de confiance qui en dit long sur l’attente autour du club. Avant même le coup d’envoi du championnat, les supporters stéphanois prouvent qu’ils sont déjà prêts à jouer leur rôle de douzième homme.

ASSE : ‎Une vague verte déferle déjà sur Bonal

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‎Le rendez-vous face au FC Sochaux-Montbéliard n’a pas encore commencé que les supporters stéphanois envoient un premier message fort. Selon les informations relayées par Ferveur Verte, l’ensemble des billets réservés au parcage visiteurs a trouvé preneur plusieurs jours avant la rencontre.

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‎Cette mobilisation révèle l’immense ferveur qui accompagne les Verts malgré une nouvelle saison qui débute avec son lot d’interrogations. Les fidèles du club n’ont pas attendu les premiers résultats pour afficher leur soutien, promettant une présence sonore dans les tribunes de Bonal.

🔥 #FCSMASSE : le parcage est complet !



Toutes les places du secteur pour les visiteurs ont été réservées par les groupes de supporters.



Vivement la reprise ! 💚 pic.twitter.com/VqahP9hDiW — Ferveur Verte (@FerveurVerte_) August 2, 2026

‎Un contexte particulier qui renforce l’événement

‎Cette affiche se disputera dans une atmosphère singulière. Le FC Sochaux-Montbéliard devra faire sans sa tribune Nord, fermée à la suite d’une décision de la Commission supérieure d’appel de la FFF, une sanction que le club doubiste entend contester.

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‎Dans ce décor inhabituel, la forte présence des supporters de l’ASSE prendra encore davantage de relief. Les chants venus du parcage visiteurs pourraient rapidement devenir l’une des images marquantes de cette première journée de championnat.

‎Une énergie capable de porter les Stéphanois

‎Au-delà de l’aspect symbolique, cette mobilisation représente un véritable atout pour les joueurs stéphanois. Évoluer loin de Geoffroy-Guichard avec un parcage plein offre souvent un supplément d’âme dans les moments les plus disputés.

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‎Ce soutien massif rappelle aussi que les ambitions du club sont partagées par tout un peuple. Les supporters veulent voir une équipe conquérante et semblent déterminés à l’accompagner partout, quelles que soient les distances.

‎Bonal, premier test d’une union retrouvée

‎Le remplissage aussi rapide du parcage dépasse la simple anecdote. Il témoigne d’un lien intact entre l’AS Saint-Etienne et son public, capable de se mobiliser avant même que la saison ne livre ses premiers enseignements.

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‎Si les Verts répondent présents sur le terrain, cette communion pourrait devenir l’une des grandes forces de leur exercice 2026-2027. En attendant, ce premier déplacement envoie déjà un message clair à la concurrence : l’ASSE ne voyagera jamais seule.