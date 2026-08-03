Mercato OM : Plus de 14 M€, un jackpot inespéré va tomber

‎L’OM pourrait voir son horizon financier s’éclaircir sans même boucler une nouvelle vente sur le mercato. Grâce à deux dossiers suivis de près, le club phocéen espère récupérer une somme inattendue qui offrirait une marge de manœuvre bienvenue avant la fin du marché estival.

‎OM : Le double effet du mercato qui fait rêver Marseille

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‎À Marseille, certains transferts réalisés par le passé pourraient encore rapporter gros. Les dirigeants olympiens suivent avec une attention particulière l’évolution des situations d’Iliman Ndiaye et d’Azzedine Ounahi, deux anciens joueurs dont les mouvements agitent le marché estival. ‎Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, Everton réclamerait environ 75 millions de livres sterling pour laisser partir Iliman Ndiaye.

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Al-Hilal serait désormais prêt à répondre aux exigences des Toffees, tandis que Manchester United peine à suivre financièrement. Si cette opération aboutit dans ces conditions et que les clauses négociées par l’OM se confirment, Marseille pourrait toucher une part importante de la plus-value réalisée, soit 10%.

🚨#Everton Al‑Hilal are ready to meet Everton’s valuation of around £75M for Iliman Ndiaye and could offer a significantly higher salary.



📌 With Al‑Hilal entering the race, Everton no longer need to lower their demands or consider Manchester United’s structured offer. https://t.co/LhzeRpLAVD pic.twitter.com/1YvjxrAQdg — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 2, 2026

‎Pourquoi ces deux dossiers prennent autant d’importance

‎Le second feuilleton concerne Azzedine Ounahi. D’après Mundo Deportivo, le FC Barcelone garde un œil attentif sur l’international marocain après la blessure de Frenkie de Jong. Le quotidien espagnol précise que la relégation de Gérone pourrait faire chuter son prix jusqu’à une dizaine de millions d’euros, alors que d’autres scénarios avaient auparavant évoqué un transfert bien plus élevé.

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‎Dans le même temps, plusieurs sources rappellent qu’une clause sur une éventuelle revente (30%) aurait été intégrée lors du départ d’Ounahi. Si cette disposition s’applique effectivement, l’OM pourrait percevoir un nouveau chèque sans avoir à intervenir dans les négociations. Reste toutefois à attendre la confirmation des montants et des conditions exactes.

‎Un trésor qui changerait les plans olympiens

‎L’hypothèse fait déjà beaucoup parler. Entre les revenus potentiels liés à Ndiaye et ceux susceptibles d’être générés par Ounahi, certains calculs avancent un total dépassant les 14 millions d’euros pour les caisses marseillaises.

‎Une telle rentrée d’argent offrirait un sérieux coup de pouce à la direction olympienne. Elle permettrait d’aborder plus sereinement les derniers dossiers du mercato, tout en renforçant la capacité du club à investir sur les profils recherchés.

‎Le pari des clauses, une stratégie qui peut rapporter gros

‎Le football moderne ne se résume plus aux seuls transferts immédiats. Les clauses de revente sont devenues de véritables leviers financiers, capables de produire des bénéfices plusieurs saisons après le départ d’un joueur. ‎Dans le cas de l’OM, la prudence reste néanmoins de mise.

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Les chiffres relayés par Ekrem Konur alimentent l’optimisme, mais seules les officialisations des transferts et la confirmation des clauses permettront de savoir si ce jackpot dépassant les 14 millions d’euros tombera réellement dans les caisses marseillaises.