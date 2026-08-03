Mercato Stade Rennais : Accord conclu, un indésirable trouve preneur  

Ça se bouscule pour l’avenir de Glen Kamara au Stade Rennais. Le milieu finlandais est tout proche d’un départ vers l’Angleterre.

Mercato Stade Rennais : Glen Kamara attendu en Angleterre !

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Clap de fin pour Glen Kamara à Rennes. L’aventure bretonne du milieu finlandais touche déjà à sa fin. Arrivé à l’été 2024 depuis Leeds United, l’international quitte la Ligue 1. Le Stade Rennais finalise son départ.

Fabrizio Romano confirme l’information : Kamara a dit oui à Queens Park Rangers. Les deux clubs s’accordent sur un prêt avec option d’achat. Il ne reste plus qu’à signer les papiers. Le transfert sera officialisé très vite. Le joueur s’en va, Rennes allège son groupe et libère de la masse salariale.

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Le Stade Rennais attendait beaucoup de lui. Recruté pour 10 millions d’euros, l’ancien cadre des Rangers FC devait animer l’entrejeu grâce à son expérience européenne. Mais la mayonnaise n’a pas pris. Barré par une forte concurrence, le Finlandais a ciré le banc.

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Face à ce temps de jeu restreint, une séparation s’imposait. L’Angleterre, de son côté, n’a jamais oublié ses qualités. Rejoindre QPR offre à Kamara une chance idéale de se relancer. Sauf obstacle de dernière minute sur les contrats, Glen Kamara va s’engager avec QPR. Une page se tourne définitivement chez les Rouge et Noir.