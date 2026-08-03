OM : Marseille copie le PSG pour un chantier titanesque

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L’OM veut franchir un cap. L’avenir des grands clubs français passe aussi par des infrastructures capables de faire éclore les talents de demain. À Marseille, le club prépare une transformation majeure de son outil de travail avec un projet qui rappelle fortement la stratégie adoptée par le PSG.
OM : Le Vélodrome n’est pas le seul dossier majeur à Marseille
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La Commanderie montre aujourd’hui ses limites et le club phocéen veut changer de dimension. Le président Stéphane Richard a expliqué dans La Provence que l’OM ne souhaitait pas tourner le dos à son site historique, mais qu’un nouveau centre d’entraînement devenait indispensable.
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« On ne va pas abandonner La Commanderie, mais elle n’est plus adaptée pour accueillir à la fois les pros et le centre de formation », a déclaré le dirigeant marseillais.
Un investissement XXL pour rattraper un retard
Le chantier envisagé pourrait représenter plusieurs dizaines de millions d’euros. Le club travaille encore sur différentes solutions avant de lancer cette opération ambitieuse, qui doit redessiner le futur sportif de Marseille.
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« Nous avons commencé à travailler sur plusieurs hypothèses. Il reste encore des étapes à franchir et des financements à trouver », a également précisé Stéphane Richard dans La Provence.
La formation au cœur d’une nouvelle révolution
L’objectif est clair : offrir aux jeunes talents un environnement digne des meilleures structures européennes. Le modèle du PSG à Poissy inspire forcément Marseille, qui veut replacer la formation au centre de son projet. Un tel outil pourrait permettre à l’Olympique de Marseille de moins dépendre des recrutements coûteux.
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La pépinière marseillaise pourrait enfin retrouver une place stratégique. Ce projet ressemble à un virage nécessaire pour un club qui veut jouer durablement les premiers rôles. Construire un centre moderne ne garantit pas les trophées, mais il prépare le terrain. L’Olympique de Marseille joue donc une partie importante de son avenir.