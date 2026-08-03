Mercato ASSE : KSV sur une bonne affaire à 2M€ en défense

‎L’ASSE accélère visiblement ses recherches sur le mercato pour renforcer son couloir gauche avant la reprise, avec une cible qui coche plusieurs cases du projet sportif stéphanois. Le club forézien aurait relancé une piste estimée autour de 2 millions d’euros, symbole d’une stratégie tournée vers l’avenir.

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‎L’état-major stéphanois poursuit son travail de prospection et aurait remis au premier plan le dossier d’Alexander Warneryd. Selon la presse norvégienne, le jeune défenseur de Tromsø IL figure de nouveau parmi les profils étudiés par les dirigeants de l’ASSE.

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À seulement 20 ans, le Suédois continue de séduire grâce à sa progression constante et à sa capacité à évoluer dans plusieurs rôles sur le côté gauche. ‎Arrivé en Norvège durant l’été 2025 en provenance de Västerås SK, Warneryd s’est rapidement imposé dans l’effectif de Tromsø.

Son adaptation express n’est pas passée inaperçue auprès de plusieurs recruteurs européens. Le club ligérien suivrait donc avec attention son évolution, convaincu que son potentiel reste encore largement inexploité.

‎Warneryd pour compenser la blessure de Ben Old ?

‎La blessure de Ben Old a rebattu les cartes dans les plans du staff stéphanois. Le besoin de recruter un joueur capable d’occuper immédiatement le couloir gauche est devenu une priorité. Dans ce contexte, Alexander Warneryd présente un profil particulièrement séduisant par sa jeunesse, sa marge de progression et sa polyvalence. ‎

Le défenseur suédois peut évoluer aussi bien comme latéral classique que comme piston dans un système à trois défenseurs. Cette flexibilité constitue un véritable atout pour une équipe qui souhaite disposer de plusieurs solutions tactiques.

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Selon les informations relayées par la presse norvégienne, sa valeur est aujourd’hui estimée entre 2 et 2,5 millions d’euros, un investissement cohérent avec la politique de recrutement de Saint-Étienne.

‎Un investissement qui pourrait rapporter gros

‎En s’intéressant à un joueur encore en pleine phase de développement, l’ASSE chercherait autant un renfort sportif qu’un futur actif financier. Le club privilégie depuis plusieurs mois des profils capables de franchir un cap sous le maillot vert avant d’éventuellement générer une importante plus-value sur le marché des transferts.

‎Cette approche limite également les risques financiers. Miser sur un défenseur déjà habitué au football professionnel tout en conservant un fort potentiel de progression représente une stratégie mesurée. Si les négociations aboutissent, Saint-Étienne pourrait réaliser une opération particulièrement intéressante à moyen terme.

‎Le pari nordique qui a du sens

‎Le marché scandinave continue de produire des joueurs disciplinés, athlétiques et rapidement adaptables aux exigences du football européen. En s’intéressant à Alexander Warneryd, l’ASSE resterait fidèle à une ligne directrice clairement identifiée : investir sur des talents prometteurs plutôt que sur des joueurs déjà installés et beaucoup plus coûteux.

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‎Reste désormais à savoir si Tromsø acceptera de laisser partir l’un de ses éléments les plus prometteurs. Une chose est certaine : si les informations de la presse norvégienne se confirment, les Verts pourraient bien tenir une opportunité de marché aussi raisonnable financièrement qu’ambitieuse sur le plan sportif.