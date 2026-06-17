Mercato OL :De Nice à Lyon, Boudache justifie son choix fort

Première recrue officielle de l’OL cet été, Kaïl Boudache justifie son choix fort. Celui de quitter l’OGC Nice pour l’Olympique Lyonnais.

Mercato : L’OL arrache Kaïl Boudache à l’OGC Nice

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Arrivée à l’OGC Nice à l’été 2022, en provenance de l’Olympique d’Alès, Kaïl Boudache a quitté le club azuréen après quatre ans. Il a rejoint l’OL, le lundi 15 juin, le jour de ses 20 ans. Le jeune ailier a signé un long contrat d’une durée de cinq ans, jusqu’en juin 2031. Il est parti du Gym librement alors que les dirigeants aiglons lui proposaient un premier contrat professionnel.

L’International Espoirs Algérien a dû faire un choix fort, car il a découvert la Ligue 1 et la coupe d’Europe avec l’OGC Nice la saison écoulée. Il a joué 13 matchs en championnat et a fait deux apparitions en Ligue Europa. Kaïl Boudache avait même inscrit le but du (2-1) des Niçois, dans le match retour décisif des barrages contre l’ASSE (4-1).

L’implication de Fonseca a été décisif dans le choix du jeune attaquant

Dans ses propos confiés au média du club rhodanien, il déclare que l’implication de Paulo Fonseca a été décisif dans son choix. « Avoir le coach de l’Olympique Lyonnais était très important, car ça permet d’avoir son ressenti, sa vision des choses. Les appels téléphoniques m’ont montré leur intérêt. J’ai eu pas mal de monde au téléphone […]. Ça m’a fait valider mon choix. En voyant le coach faire progresser les jeunes et leur donner leur chance, bien sûr que c’est un point qui a compté », a-t-il expliqué.

Au sujet des contacts avec les dirigeants de Lyon, Kaïl Boudache révèle que Matthieu Louis-Jean a contacté son entourage il y a longtemps. Il avoue aussi qu’il rêvait de portier le maillot des Gones.

"Dans le Sud, tout le monde était pour Marseille, mais nous, on était pour l'OL" ❤️💙



🎙 L'interview de notre nouvelle recrue Kaïl Boudache en intégralité 👉 https://t.co/wuLy0g4fSv pic.twitter.com/5bGhnRuL2i — Olympique Lyonnais (@OL) June 15, 2026

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« Quand je l’ai su, j’ai été obligé de dire oui, je n’ai pas hésité. Je me suis revu petit avec le maillot (lyonnais). Les appels téléphoniques m’ont montré leur intérêt de m’avoir. J’ai eu pas mal de monde au téléphone », a-t-il confié, dans la vidéo de sa présentation.