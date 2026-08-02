Mercato ASSE : KSV tente le coup pour un buteur à 10M€

L’ASSE poursuit sa réflexion sur le mercato alors que l’avenir de plusieurs cadres offensifs demeure incertain. Les dirigeants stéphanois garderaient un œil attentif sur un attaquant dont la valeur est estimée à 10 millions d’euros.

‎Mercato ASSE : Yanis Begraoui, la belle surprise de KSV ?

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‎‎L’ASSE avance avec prudence dans ce mercato estival. Si Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili sont toujours présents dans l’effectif, leur situation reste susceptible d’évoluer d’ici à la fermeture du mercato. Les dirigeants souhaitent donc éviter toute mauvaise surprise en préparant plusieurs scénarios.

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‎‎D’après Morning Foot, le nom de Yanis Begraoui figure parmi les profils susceptibles d’intéresser les Verts. Auteur d’une saison particulièrement aboutie sous les couleurs d’Estoril au Portugal, le Franco-Marocain a démontré une efficacité qui attire aujourd’hui l’attention de plusieurs clubs européens.

‎‎Une concurrence déjà bien installée pour Saint-Etienne

‎‎Le dossier s’annonce toutefois complexe. Les performances de l’avant-centre n’ont pas échappé aux recruteurs étrangers, et plusieurs formations suivent déjà son évolution avec intérêt. Cette concurrence pourrait rapidement faire grimper les enchères.

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‎‎Toujours selon Morning Foot, Millwall en Angleterre ainsi que Almeria en Espagne surveillent également la situation du joueur. Sous contrat jusqu’en 2028 avec Estoril, Yanis Begraoui disposerait d’une clause libératoire fixée à 10 millions d’euros, un montant conséquent pour un club de Ligue 2 comme l’ASSE.

‎‎Un choix qui pourrait façonner la saison

‎‎Si un départ de Lucas Stassin ou de Zuriko Davitashvili venait à se concrétiser, Saint-Étienne devrait réagir rapidement afin de préserver son potentiel offensif. Recruter un buteur confirmé deviendrait alors une priorité pour conserver ses ambitions de remontée.

‎‎À l’inverse, un maintien des deux attaquants modifierait profondément la stratégie du club. Les dirigeants pourraient alors privilégier d’autres postes et repousser un investissement aussi important, tout en restant attentifs aux opportunités qui pourraient surgir en fin de mercato.

‎KSV toujours aussi ambitieux avec les Verts

‎‎Cette rumeur traduit surtout la volonté de l’ASSE de ne pas subir les événements. Anticiper les départs éventuels est devenu indispensable dans un marché où les négociations peuvent s’accélérer en quelques heures. Mieux vaut préparer plusieurs solutions que courir après un remplaçant au dernier moment.

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‎‎Investir 10 millions d’euros représenterait néanmoins un véritable pari financier. Yanis Begraoui possède les qualités pour séduire grâce à son sens du but et à sa progression récente, mais une telle opération ne pourrait réellement prendre forme que si les Verts disposent des ressources nécessaires ou enregistrent une vente importante.