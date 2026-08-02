Mercato OM : 10M€ ! Marseille veut frapper un gros coup à Paris

‎L’OM accélère enfin sur le mercato et tient peut-être sa première véritable priorité offensive de l’été. Selon plusieurs sources proches du dossier, le club phocéen aurait déjà convaincu Ilan Kebbal, avec un éventuel accord entre les deux parties, mais le Paris FC reste ferme sur ses exigences financières.

‎Mercato OM : Lorenzi accélère pour Ilan Kebbal

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‎Après plusieurs semaines de calme, l’Olympique de Marseille semble prêt à passer à l’action. En quête d’un joueur capable d’apporter de la vitesse, de la créativité et du danger sur le côté droit, les dirigeants marseillais auraient jeté leur dévolu sur Ilan Kebbal. Le profil de l’international algérien répond aux attentes du staff, désireux de compenser le départ de Mason Greenwood.

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‎Selon le journaliste Nordine Ali Said (BFM Marseille), Marseille suit le dossier avec une réelle détermination. Sur le réseau X, il affirme : « L’OM ciblerait sérieusement Ilan Kebbal, joueur du Paris FC. Une vente pourrait débloquer l’arrivée du natif de Marseille. » Une déclaration qui confirme que le dossier est désormais bien plus qu’une simple prise de renseignements.

ℹ️🚨 L’OM ciblerait sérieusement Ilan Kebbal, joueur du Paris FC.

Une vente pourrait débloquer l’arrivée du natif de Marseille. #teamOM #mercato pic.twitter.com/jIhYHG5ZmB — Nordine L’Instant N (@nordinealisaid) August 1, 2026

‎Un accord trouvé, mais Paris fixe ses conditions

‎Le principal obstacle ne concernerait plus le joueur. D’après Valentin Gds, créateur de contenu spécialisé sur l’Olympique de Marseille, les discussions entre le clan Kebbal et le club phocéen auraient déjà abouti. « L’OM et Ilan Kebbal sont déjà d’accord sur un contrat de 4 ans et l’ailier droit algérien a d’ores et déjà fait savoir au Paris FC qu’il souhaitait rejoindre l’Olympique de Marseille. Le PFC en attend environ 10M€ », informe-t-il.

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‎Le véritable bras de fer se joue donc désormais entre les deux clubs. Sous contrat jusqu’en 2028, Kebbal dispose d’une valeur importante aux yeux du Paris FC, qui ne compte pas céder facilement l’un de ses meilleurs éléments après une saison convaincante ponctuée de neuf buts et cinq passes décisives.

‎Un transfert qui pourrait changer le visage de l’attaque

‎Si Marseille accepte de s’aligner sur les 10 millions d’euros demandés, Bruno Genesio récupérerait un joueur déjà rompu aux exigences du football français. Sa qualité technique et sa capacité à créer des différences pourraient rapidement apporter une nouvelle dimension au secteur offensif olympien.

‎Associé à Amine Gouiri et Igor Paixao, Ilan Kebbal offrirait davantage de variété dans les animations offensives. Les supporters, frustrés par l’absence de recrues depuis l’ouverture du mercato, retrouveraient enfin des raisons de croire à un recrutement ambitieux.

‎Pourquoi ce pari mérite toute l’attention

‎Ce dossier apparaît cohérent à plusieurs niveaux. L’OM ne cherche pas seulement à remplacer Greenwood numériquement, mais à reconstruire une attaque capable de produire du jeu. Kebbal possède une marge de progression intéressante et connaît parfaitement le championnat français, un avantage souvent sous-estimé lors d’un mercato.

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‎Reste désormais la question financière. Dix millions d’euros représentent un investissement conséquent dans le contexte économique marseillais. Mais si les informations se confirment, Marseille semble prêt à tenter ce pari pour donner un nouvel élan à son mercato estival.