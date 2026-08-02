Mercato OM : Lorenzi sur une piste surprise à 9M€ en défense

‎L’OM accélère sa réflexion pour renforcer son couloir droit avant la fermeture du mercato estival. Grégory Lorenzi s’intéresse de près à un jeune défenseur français valorisé autour de 9 millions d’euros, même si le dossier s’annonce particulièrement complexe.

‎Mercato OM : Un profil qui attire les regards sur la Canebière

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‎L’Olympique de Marseille poursuit son travail de fond pour étoffer son secteur défensif. Alors que plusieurs pistes ont déjà été étudiées ces dernières semaines, une nouvelle option a pris de l’épaisseur dans les bureaux de la Commanderie. D’après Foot Mercato, les dirigeants olympiens ont pris des renseignements sur Saël Kumbedi, latéral droit de Wolfsbourg, dont le profil correspond aux attentes de Grégory Lorenzi.

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‎À seulement 21 ans, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais possède déjà une solide expérience au plus haut niveau. Malgré une saison compliquée collectivement avec la relégation de son club en deuxième division allemande, il a su tirer son épingle du jeu grâce à ses qualités offensives et sa régularité. Ses prestations ont conforté sa réputation sur le marché européen.

‎Pourquoi ce dossier prend de l’ampleur

‎Le directeur sportif marseillais connaît parfaitement le défenseur, qu’il suit depuis plusieurs années. Sa capacité à répéter les efforts, sa vitesse et sa qualité de centre séduisent un OM qui souhaite apporter davantage de percussion dans son couloir droit. Ce profil jeune, déjà expérimenté, représente une opportunité rare.

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‎Mais le contexte joue également en faveur d’un départ. Après la descente de Wolfsbourg, un maintien du joueur paraît peu probable. Plusieurs formations européennes surveillent déjà sa situation. Toujours selon Foot Mercato, la Lazio, l’AS Roma, le FC Porto et le Feyenoord figurent parmi les clubs attentifs à son avenir, ce qui promet une bataille serrée.

‎Une négociation qui s’annonce délicate

‎Le principal obstacle reste financier. Wolfsbourg espère récupérer un montant proche des 9 millions d’euros investis pour recruter son joueur. Une somme importante pour un OM qui continue de privilégier des opérations plus souples afin de préserver sa marge de manœuvre sur d’autres dossiers.

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‎Les dirigeants marseillais devront donc faire preuve d’imagination pour convaincre leurs homologues allemands. Une formule de prêt semble davantage correspondre à la stratégie actuelle du club, mais rien ne garantit que cette solution satisfasse Wolfsbourg. Les prochaines semaines seront déterminantes pour connaître l’issue des discussions.

‎Une cible cohérente pour construire l’avenir

‎Ce dossier illustre parfaitement la nouvelle orientation du recrutement marseillais. L’idée n’est plus seulement d’attirer des joueurs confirmés, mais aussi d’investir sur des éléments capables de progresser tout en offrant un rendement immédiat. Saël Kumbedi répond à ces deux critères.

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‎Reste désormais à transformer cet intérêt en véritable offensive. Si l’OM parvient à trouver un terrain d’entente avec Wolfsbourg, le club phocéen pourrait réaliser une opération aussi prometteuse que stratégique. Mais face à une concurrence européenne déjà bien installée, Grégory Lorenzi devra se montrer particulièrement convaincant.