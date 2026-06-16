Mercato OL : Nouvelle signature à Lyon après Kaïl Boudache

Un jour après Kaïl Boudache, l’OL annonce une nouvelle signature à Lyon ce mardi, deuxième jour du mercato d’été.

Mercato : L’OL Lyonnes s’offre les services de Caroline Weir jusqu’en 2029

La suite après cette publicité

L’OL a lancé son mercato dès le premier jour de l’ouverture officielle du marché des transferts d’été, le lundi 15 juin. Il a recruté Kaïl Boudache (20 ans). Arrivé libre de l’OGC Nice, il s’est engagé avec le club rhodanien pour 5 saisons, jusqu’en juin 2021.

Vingt-quatre heures après le jeune ailier, OL Lyonnes annonce la signature de Caroline Weir. Elle a signé un contrat de trois ans, jusqu’en juin 2029. Milieu de terrain de 31 ans, elle est en provenance du Real Madrid.

« OL Lyonnes est heureux d’annoncer l’arrivée de Caroline Weir, pour les trois prochaines saisons. […]. Le club se réjouit de cette nouvelle arrivée, qui vient renforcer l’entrejeu lyonnais, grâce à son efficacité devant le but et à son expérience du haut niveau », a communiqué l’équipe de la présidente Michele Kang.

Qui est Caroline Weir ?

Caroline Weir a été formée en Écosse avant de rejoindre Arsenal en Angleterre, club avec qui elle dispute son premier match de Women’s Champions League à seulement 18 ans. Entre 2013 et 2022, avec les Gunners puis avec Manchester City, le milieu de terrain a remporté 3 Women’s League Cup (2013, 2019, 2022) et 2 FA Cup (2014, 2019).

À voir

Mercato PSG : Lucas Chevalier prend une décision fracassante

L’Écossaise s’est imposée comme un cadre de l’effectif madrilène comptabilisant 125 matchs, toutes compétitions confondues. Meilleure buteuse de l’histoire du club espagnol, Caroline Weir s’est distinguée devant le but en marquant à 63 reprises, dont 9 fois cette saison en Women’s Champions League. Grâce à ses performances avec le club madrilène, elle a été élue meilleure joueuse de la saison du Real Madrid en 2023 et 2025 et meilleure joueuse de la Liga F en 2023.

Internationale écossaise, Caroline Weir a fait ses débuts avec l’équipe nationale écossaise à l’âge de 18 ans. En 2017, elle a participé à l’Euro et inscrit le but de la victoire lors du troisième match de la phase de groupe face à l’Espagne.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : Accord imminent pour un milieu Danois

Mercato OL : Lyon tient sa première recrue (Officiel)

À voir

ASSE :Partenariat, Saint-Etienne boucle une grosse signature

Nommée au Ballon d’Or l’année dernière, elle devient la première Ecossaise à figurer parmi les finalistes de cette distinction. Caroline totalise 120 sélections et 31 buts avec la sélection d’Ecosse, dont elle est la capitaine depuis février 2026. Lors du dernier rassemblement avec l’Ecosse, Caroline a inscrit sept buts en deux matchs.

(Source OL-Lyonnes.com)