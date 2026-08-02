Mercato Stade Rennais : Un deal surprise officialisé pour un buteur

Le Stade Rennais poursuit son important chantier du mercato estival en validant une nouvelle opération concernant l’un de ses jeunes éléments offensifs. Le club breton a en effet officialisé ce samedi le prêt de Nordan Mukiele à Montpellier.

‎‎Mercato Stade Rennais : Un nouveau départ pour Mukiele pour gagner du temps de jeu

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‎‎Le Stade Rennais a confirmé le prêt de son jeune attaquant Nordan Mukiele à Montpellier, pensionnaire de Ligue 2, pour l’exercice 2026-2027. L’opération ne comprend aucune option d’achat, preuve que les dirigeants rennais continuent de croire au potentiel de leur joueur.

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‎‎À seulement 20 ans, l’avant-centre reste engagé avec Rennes jusqu’en 2028. Cette décision intervient après plusieurs autres prêts déjà enregistrés cet été, illustrant une stratégie claire : offrir du temps de jeu aux jeunes talents avant un éventuel retour en Bretagne. Mukiele devient d’ailleurs le 7e joueur envoyé en prêt cet été.

Après un exercice 25/26 marqué par la découverte du football professionnel, 8 matchs et 1 but à la clé, Nordan Mukiele va renforcer l’attaque du @MontpellierHSC. 🤝



Un prêt d’une année sans option d’achat.



Nordan, très bonne saison du côté de la Paillade ! pic.twitter.com/1uO4k9BuFe — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 1, 2026

‎‎Une progression qui demande de la continuité

‎‎La saison dernière, Mukiele avait découvert les exigences de la Ligue 1 en disputant huit rencontres avec l’équipe première. Même s’il est souvent entré en cours de match, il avait laissé une belle impression.

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‎‎Son unique réalisation, inscrite sur la pelouse de l’OGC Nice lors du large succès rennais (4-0) en mars dernier, a démontré son sens du but. Montpellier représente désormais une étape idéale pour accumuler de l’expérience.‎

‎Un choix qui peut profiter à tout le monde

‎‎Pour le Stade Rennais, ce prêt permet de poursuivre le développement d’un joueur prometteur sans perdre la main sur son avenir. Le club espère le récupérer avec davantage de maturité et de confiance. ‎Du côté montpelliérain, l’arrivée d’un jeune attaquant ambitieux constitue un renfort intéressant dans la quête d’une saison réussie en Ligue 2.

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Les deux formations pourraient ainsi sortir gagnantes de cette opération.‎ ‎‎Ce dossier ressemble davantage à un investissement qu’à un simple départ. Rennes privilégie la patience plutôt que de brûler les étapes, une méthode souvent payante avec les jeunes joueurs. ‎

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Si Mukiele parvient à enchaîner les matches et les buts dans l’Hérault, son retour au Roazhon Park pourrait offrir au Stade Rennais un attaquant bien plus armé pour s’imposer au plus haut niveau.