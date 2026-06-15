Mercato OL : Lyon tient sa première recrue (Officiel)

La signature de la première recrue de l’OL est actée. Le club annonce l’arrivée d’un jeune attaquant, pour les cinq prochaines années.

Mercato : Kaïl Boudache s’engage avec l’OL jusqu’en 2031

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Comme pressenti, Kaïl Boudache a rejoint l’OL, ce premier jour de l’ouverture officielle du mercato d’été. Il arrive de l’OGC Nice où il était en fin de contrat. Le jeune ailier s’est engagé avec les Gones pour cinq ans, soit jusqu’à fin juin 2031.

L’Olympique Lyonnais se dit heureux d’annoncer la signature de l’international U23 algérien, le jour même de ses 20 ans.

« A 15 jours de la reprise du groupe professionnel, l’Olympique Lyonnais se félicite de cette première recrue estivale, qui s’inscrit pleinement dans sa stratégie de recrutement fondée sur l’identification de jeunes talents à fort potentiel, capables de s’inscrire durablement dans le projet sportif du club », a justifié le club rhodanien sur son site internet.

Toutes les infos 👉 https://t.co/wMciay0YAl — Olympique Lyonnais (@OL) June 15, 2026

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Kaïl Boudache sera présent au GOLTC le 30 juin prochain, lors de la reprise des entraînements à l’OL. Il intégrera directement l’équipe de Paulo Fonseca, « afin de poursuivre sa progression et de franchir une nouvelle étape dans sa carrière », comme l’a souligné le club.