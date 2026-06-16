France – Sénégal, l’ex-Premier ministre sénégalais déstabilise les Bleus, Compos

Ce mercredi, l’Équipe de France va en découdre avec le Sénégal dans le cadre de leur premier match en Coupe du monde. Ousmane Sonko, ancien Premier ministre, présentement président de l’Assemblée nationale du Sénégal, a taclé les Bleus avant la rencontre : opération destabilisation.

Ce que cherche Ousmane Sonko

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Tout est parti d’une interview politique accordée par Ousmane Sonko à RFI – France 24. L’ex-Premier ministre limogé il y a quelques semaines a abordé plusieurs sujets au cours de l’entretien, dont celui sur l’opposition de ce jour entre la France et le Sénégal pour le mondial aux États-Unis.

Comme à son habitude, le patron du PASTEF n’a pas manqué l’occasion de créer un coup d’éclat en répondant de façon amusée à une question simple du journaliste Marc Perelman. Celui-ci interrogeait l’homme qui a permis l’élection du président Bassirou Diomaye Faye, envoyé à sa place au scrutin présidentiel parce qu’il était en prison, de livrer son pronostic pour le match France – Sénégal.

Sans hésiter, Ousmane Sonko a lancé : « Je crois que le Sénégal va gagner. Je l’espère en tout cas. Dans tous les cas, ce n’est qu’un match de football. Mais, si l’on veut donner une dimension politique à cette rencontre, quel que soit le vainqueur, c’est l’Afrique qui aura battu l’Afrique… », allusion faite au nombre de joueurs d’origine africaine présents en équipe de France.

Cette parole en forme de taquinerie n’a rien d’anodine. Par son propos, le dirigeant sénégalais, dont le pays avait déjà battu la France le 31 mai 2002, à l’occasion du match d’ouverture de la Coupe du monde 2002, tente là de créer un procès en illégitimité au sein de l’Équipe de France. En taxant d’Africains Kylian Mbappé et ses semblables, Ousmane Sonko veut occuper leur esprit à se justifier pendant que les joueurs sénégalais prendront l’ascendant psychologique sur les protégés de Didier Deschamps.

L’accusation de mercenariat

Les Lions de la Teranga joueront par leur fierté de défendre leur patrie pendant qu’à leurs yeux, les Noirs de l’équipe de France passeront pour des mercenaires du football.

Reste à espérer que les psychologues de l’Équipe de France trouveront les mots justes pour déminer cet obus lancé sur les Bleus par le président de l’Assemblée Nationale du Sénégal en pleine campagne de la Coupe du monde.

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Il faut noter que la majorité des joueurs de l’Équipe de France sont nés dans le pays, y ont étudié et rendent à la patrie qui les a formés un peu de tout ce qu’elle leur a apporté.

Ce débat surréaliste créé par ce très haut dirigeant sénégalais a un caractère piégeux qui alourdi la mission de Didier Deschamps. Le but de Sonko est soit de piquer l’orgueil de Didier Deschamps afin qu’il aligne plus de joueurs caucasiens, espère-t-il, pour déstabiliser ses plans de départ qui, depuis qu’il est aux affaires, s’appuient sur plus de 80 % de joueurs d’origine subsaharienne.

Compo probable des Bleus

France : Mike Maignan – Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Théo Hernandez – Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot – Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué – Kylian Mbappé ©.

Seuls Adrien Rabiot et Théo Hernandez sont d’origine caucasienne dans ce onze de départ.

Compo probable des Bleus

Sénégal : Édouard Mendy – Alexandre Mendy, Ismaïla Sarr, Moussa Niakhaté, El Hadji Diouf — Pape Matar Sarr, Pape Gueye, Lamine Camara – I. Sarr, Nicolas Jackson, Sadio Mané.