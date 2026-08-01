Mercato Stade Rennais : C’est fait, un crack en route pour Rennes  

Après plusieurs semaines de discussions et quelques retournements de situation, le Stade Rennais est désormais tout proche d’accueillir le défenseur anglais, Charlie Cresswell. Rennes et Toulouse ont trouvé un accord.

Mercato Stade Rennais : Charlie Cresswell attendu à Rennes

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Cette fois, c’est la bonne. Longtemps freiné par des rebondissements en série, le Stade Rennais touche enfin au but pour Charlie Cresswell. Rennes et Toulouse ont trouvé un terrain d’entente. Il ne reste plus qu’à régler quelques détails financiers.

Rennes s’approche à grands pas de la signature du défenseur anglais, selon Le Parisien. Mieux encore, Ouest-France confirme un accord total entre les deux clubs. Les dirigeants bretons avaient déjà convaincu le joueur de 23 ans. L’obstacle majeur saute donc aujourd’hui. Néanmoins, la prudence reste de mise. On attend la signature définitive.

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Le montant fixe ne bloque plus. Tout se joue désormais sur les bonus. Le Stade Rennais a augmenté son offre initiale. Le montant fixe atteindrait 25 M€, mais la note globale pourrait dépasser les 30 M€ une fois les variables ajoutées. Franck Haise tient son profil idéal.

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Solide et fiable, le Britannique s’est imposé comme une valeur sûre de Ligue 1 sous les couleurs toulousaines. Il a tout pour devenir un pilier de la défense rennaise. Ce transfert constituerait le septième renfort estival du club. Il ne manque plus que l’accord final sur les dernières modalités pour voir l’Anglais poser officiellement ses valises en Bretagne. Le dénouement est imminent.